«Можливо, це вже остання евакуація»: «Білі янголи» про ситуацію в Покровську

«Білі янголи» не втрачають надії і продовжують шукати нові шляхи для порятунку людей

Керівник «Білих янголів» зазначає, що ситуація в Покровську стає дедалі трагічнішою

Керівник поліцейського екіпажу «Білі янголи» Геннадій Юдін заявив, що ситуація в Покровську стає критичною, і, можливо, нинішня евакуація може бути останньою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Геннадія Юдіна.

За словами Юдіна, ситуація в місті набуває все більш трагічного характеру. Кількість поранених зростає, і багато хто з них помирає, не дочекавшись медичної допомоги.

«Поранених дедалі більше, вони помирають не дочекавшись нас. Хворі не мають доступу до медичної допомоги. Будинки перетворюються на пастки, люди не встигають врятуватись», – наголосив Юдін.

Особливу небезпеку, за його словами, становлять ворожі дрони, які цілеспрямовано полюють на цивільних. «Ворожі дрони цілять по кожному, хто просто намагається вижити», – сказав він.

Попри надзвичайно важкі обставини, «Білі янголи» не втрачають надії і продовжують шукати нові шляхи для порятунку людей. «Але кожного дня ми шукаємо нові стежки до порятунку – навіть коли здається, що виходу вже немає», – додав керівник екіпажу.

