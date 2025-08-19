Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України – WSJ

Гарантії безпеки для України будуть складатися з чотирьох компонентів

США можуть надати опосередковану військову підтримку європейським миротворчим силам, не розгортаючи власних військ на території України

Президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка готуватиме проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел, пакет гарантій має включати чотири ключові елементи:

розміщення військових сил,

протиповітряна оборона,

постачання озброєння,

контроль за дотриманням режиму припинення вогню.

Джерела уточнили, що США можуть надати опосередковану військову підтримку європейським миротворчим силам, не розгортаючи власних військ на території України. У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію, а пресслужба Рубіо залишила запит журналістів без відповіді.

Також Рубіо заявив, що його країнами працювати з європейськими та іншими союзниками, аби створити гарантії безпеки для України після закінчення війни.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.