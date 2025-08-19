Головна Світ Політика
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
Білий дім звинуватив кількох колишніх президентів США
Керолайн Левітт повторила за Трампом про Буша, Обаму та Байдена

Росія не захоплювала територій за часів президентства Дональда Трампа. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає «Главком» із посиланням на її брифінг.

Представниця Білого дому додала, що РФ вторглась до Грузії, коли президентом був Джордж Буш. Вона також повторила за Трампом, що за часів президентства Барака Обами Росія окупувала український Крим. Окремо вона нагадала про Джо Байдена, нагадавши про повномасштабне вторгнення до України.

«Але за часів Трампа Росія нікуди не вторглася і нічого не захоплювала», – заявила вона.

Також Левітт додала, що США допоможуть із координацією в рамках гарантій безпеки для України. Вона не виключила, що також можуть бути надані інші засоби захисту для країни.

Ба більше, речниця Білого дому підтвердила, що підготовка до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже триває. Але вона не почала вдаватися в деталі.

Примітно, що Трамп неодноразово звинувачував Байдена та Обаму в тому, що ті допустили агресію Росії проти України.

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав сховати портрети Обами та Бушів подалі від гостей Білого дому. За словами джерел, портрет перенесли до вершини сходів, що ведуть у приватну резиденцію. Портрети Бушів також перенесли до цієї частини президентської резиденції.

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Президент України повідомив, що сперечався з Трампом щодо відсотків окупованих територій, які були зображені на карті. За словами Зеленського, він мав нагоду досить конструктивно обговорити з президентом США та його командою територіальне питання.

 

