Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном

Сенат США відхилив резолюцію демократів і знову підтримав курс Трампа щодо Ірану

Частина республіканців визнає, що війна має завершитися якомога швидше, хоча відкритої критики дій президента майже немає

Сенат США вп'яте відхилив спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану. Про це пише АР, передає «Главком».

Резолюція, яка вимагала виведення американських військ без дозволу Конгресу, не набрала необхідної підтримки – 46 сенаторів проголосували «за», 51 – «проти».

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер різко розкритикував таку позицію.

«Чим довше Трамп зволікатиме з виведенням США з цієї війни, тим глибшою ставатиме яма і тим важче буде з неї вибратися», – заявив він.

Республіканці ж переважно підтримали президента. Лідер більшості Джон Тьюн зазначив, що багато членів партії вважають дії Трампа виправданими.

«Президент має рацію, забезпечуючи Ірану неможливість загрожувати світові ядерною зброєю», – сказав він.

Як повідомлялось, тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Тим часом в Ірані жорстко відреагували на заяву Трампа про продовження перемир’я. Радник спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді заявив, що таке рішення виглядає підозріло і не має сенсу.