Головна Світ Політика
search button user button menu button

Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій
фото: АР

Москва буде змушена повернутися до загальної мобілізації, якщо не вдасться досягти прогресу в політичній площині, або у мирних переговорах

Російська Федерація постане перед неминучою потребою повернення до загальної мобілізації, якщо Кремлю не вдасться досягти прогресу в політичній площині або в мирних переговорах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, інформує «Главком».

В Офісі президента України проаналізували стратегічні кроки агресора на четвертий рік війни.

В офісі глави держави наголошують, що чинний ресурс «прихованої» мобілізації в Росії та залучення контрактників вичерпує себе. Якщо Росія не зможе нав'язати свої умови за столом перемовин або через політичний тиск на Захід, єдиним способом підтримувати інтенсивність боїв для Путіна залишиться масовий примусовий призов.

«Якщо не буде прогресу в політичній площині чи в мирних переговорах, Росія, ймовірно, буде змушена знову шукати ресурсу через мобілізацію», – заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

За його словами, таким чином ставка росіян робитиметься на кількість замість якості. Для України це означає лише те, що війна залишатиметься інтенсивною.

До слова, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сірського, Росія у 2026 році планує призвати до армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій.

Нагадаємо, президент України розповів про настрої серед російських еліт з приводу завершення війни. Як розповів президент, Україна не фіксує зменшення кількості контрактників у російській армії, однак бачить скорочення виплат військовим і проблеми з повноцінним поповненням підрозділів. Щомісяця Росія набирає близько 40 тис. людей, але не всі з них потрапляють на передову. Водночас рівень втрат залишається високим.

Російська армія, за оцінками української розвідки, поповнюється повільно, а найбільші втрати несе саме на передовій. Якщо ситуація не зміниться, за кілька місяців Росія може втратити ще 100-120 тис. військових «першої лінії», і швидко замінити їх буде складно, зокрема через брак грошей. Це ставить Кремль перед непростим вибором. Без додаткових ресурсів компенсувати втрати важко, тому одним із можливих рішень може стати масштабна мобілізація. Водночас такий крок матиме серйозні наслідки для російського суспільства і самого Путіна та лише затягне війну. 

Читайте також:

Теги: росія війна мобілізація путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
Нині триває 1432-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 січня 2026 року
25 сiчня, 08:18
Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни
Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph
28 сiчня, 12:42
Параметри можливого майбутнього співробітництва з ЄС Росія визначатиме самостійно
Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом
29 сiчня, 04:53
Земельний бізнес в Україні надає перевагу оренді замість власності
Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується
2 лютого, 09:12
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині
7 лютого, 00:56
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
Орбан заявив, що ЄС, а не Росія, є реальною загрозою для Угорщини
15 лютого, 07:46
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України 2 січня 2026 року
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
30 сiчня, 19:10

Політика

Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Росія має зазнати поразки, а Україна перемогти і стати членом ЄС – резолюція Європарламенту
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Британія ввела найбільший пакет санкцій проти РФ із 2022 року
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Україна запропонувала Угорщині «нафтовий компроміс»: деталі плану порятунку «Дружби»
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Адміністрація Трампа встановила дедлайн для угоди між Києвом та Москвою – Bloomberg
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua