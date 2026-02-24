Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію

Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій

Москва буде змушена повернутися до загальної мобілізації, якщо не вдасться досягти прогресу в політичній площині, або у мирних переговорах

Російська Федерація постане перед неминучою потребою повернення до загальної мобілізації, якщо Кремлю не вдасться досягти прогресу в політичній площині або в мирних переговорах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, інформує «Главком».

В Офісі президента України проаналізували стратегічні кроки агресора на четвертий рік війни.

В офісі глави держави наголошують, що чинний ресурс «прихованої» мобілізації в Росії та залучення контрактників вичерпує себе. Якщо Росія не зможе нав'язати свої умови за столом перемовин або через політичний тиск на Захід, єдиним способом підтримувати інтенсивність боїв для Путіна залишиться масовий примусовий призов.

«Якщо не буде прогресу в політичній площині чи в мирних переговорах, Росія, ймовірно, буде змушена знову шукати ресурсу через мобілізацію», – заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

За його словами, таким чином ставка росіян робитиметься на кількість замість якості. Для України це означає лише те, що війна залишатиметься інтенсивною.

До слова, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сірського, Росія у 2026 році планує призвати до армії понад 400 тисяч осіб та сформувати не менше 11 дивізій.

Нагадаємо, президент України розповів про настрої серед російських еліт з приводу завершення війни. Як розповів президент, Україна не фіксує зменшення кількості контрактників у російській армії, однак бачить скорочення виплат військовим і проблеми з повноцінним поповненням підрозділів. Щомісяця Росія набирає близько 40 тис. людей, але не всі з них потрапляють на передову. Водночас рівень втрат залишається високим.

Російська армія, за оцінками української розвідки, поповнюється повільно, а найбільші втрати несе саме на передовій. Якщо ситуація не зміниться, за кілька місяців Росія може втратити ще 100-120 тис. військових «першої лінії», і швидко замінити їх буде складно, зокрема через брак грошей. Це ставить Кремль перед непростим вибором. Без додаткових ресурсів компенсувати втрати важко, тому одним із можливих рішень може стати масштабна мобілізація. Водночас такий крок матиме серйозні наслідки для російського суспільства і самого Путіна та лише затягне війну.