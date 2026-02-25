25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 25 лютого 2026 року: День інженерно-авіаційної служби ЗСУ, притча про митаря і фарисея та пам'ять святого Тарасія

25 лютого в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. У світі відзначають День револьвера. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

Згідно з Наказом Міністра оборони України від 19 березня 2010 року, 25 лютого відзначається професійне свято – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі. День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має за мету підвищення престижу служби, збільшення інтересу до якісного здійснення службових обов’язків та виховання патріотичного настрою у військових та молодого покоління.

Міжнародні та національні свята

День револьвера

25 лютого кожного року світ відзначає День народження револьвера, тому що саме цього дня у 1836 році було запатентовано шестизарядний кремнієвий револьвер 45 калібру.

Револьвер – це стрілецька зброя, яка призначена для стрільби на дистанцію до 100 метрів. Револьвер вважають надійнішим за самозарядний пістолет, крім того, ним можна легко користуватися однією рукою (в пістолеті другою рукою перемикають затвор) та у разі осічки одразу стріляти вдруге. Є у револьвера і недолік. А саме обмежена кількість набоїв у барабані.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського

Святий Тарасій жив у VIII столітті та був відомий своєю надзвичайною добротою. Він опікувався бідними, сиротами та вдовами. Будучи патріархом Константинополя, він провів «потужну» роботу для скликання Сьомого Вселенського Собору, де було відновлено вшанування святих ікон.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 25 лютого стежать за такими ознаками:

Якщо цього дня потужна відлига – весна буде ранньою, але прохолодною;

сонячна погода обіцяє гарний врожай грибів улітку;

якщо птахи сидять на верхівках дерев – скоро прийде справжнє весняне тепло;

чим холодніше наприкінці лютого, тим теплішим буде березень.

Історичні події

1570 – папа Пій V видав буллу «Regnans in Excelsis», в якій піддав анафемі англійську королеву Єлизавету I.

1573 – Іван Федорович заснував друкарню у Львові.

1831 – битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830-1831) проти Російської імперії.

1836 – американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.

1873 – у Києві російською імперською окупаційною владою створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу.

1947 – Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію.

1956 – на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 – курка знесла найбільше у світі яйце – 454 г (США).

1957 – засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка).

1982 – Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах.

1986 – після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії.

1994 – теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери був розділений за релігійною ознакою.

1999 – в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію.

2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір.