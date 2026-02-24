Головна Країна Суспільство
Саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії»: повний текст спільної заяви лідерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Києві відбувся саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії»
фото: Офіс президента

Лідери Естонії, Данії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції засудили агресію Росії, підтвердили готовність і надалі надавати масштабну військову, фінансову та гуманітарну допомогу

Сьогодні, 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного російського вторгнення, у Києві відбувся саміт у форматі NB8 за участю президента України Володимира Зеленського та лідерів країн Північної Європи і Балтії.

За підсумками зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву, підтвердивши непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та європейського майбутнього України.

«Главком» публікує повний текст спільної заяви.

«Ми однозначно засуджуємо агресивну війну Росії проти України й закликаємо Росію негайно припинити незаконне вторгнення та погодитися на перемир’я.

Ми висловлюємо найглибші співчуття всім, хто постраждав від агресивної війни Росії, зокрема родинам загиблих і поранених, а також усім цивільним особам, які зазнали руйнівних гуманітарних, соціальних та економічних наслідків війни.

Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як Росія продовжує тягнути час.

Справедливий і тривалий мир вимагає надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі. Ми високо цінуємо важливу роботу Коаліції охочих у цьому напрямі й підтверджуємо нашу подальшу участь у її діяльності.

Безпека України нерозривно пов'язана з євроатлантичною безпекою. Кожна нація має право обирати своє майбутнє.

Ми продовжуємо чинити максимальний тиск на Росію, зокрема через санкції та протидію тіньовому флоту.

Країни Північної Європи та Балтії є одними з найсильніших прихильників України. З початку повномасштабної агресії Росії NB8 надали понад 42 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Наша підтримка залишається стратегічною, довгостроковою та непохитною.

Участь наших країн відображає спільне стратегічне бачення, за яким Україна та NB8 працюють як рівноправні партнери, зміцнюючи оборонні можливості та стійкість до зовнішніх загроз, тим самим сприяючи євроатлантичній безпеці.

Ми, NB8, висловлюємо свою рішучість:

1. Продовжувати надавати значну військову допомогу Україні, зокрема через внески в межах механізму PURL, загальна сума яких від країн Північної Європи та Балтії у 2025 році становила 1,4 млрд євро. На 2026 рік наші заплановані військові внески становлять близько 12,5 млрд євро, які будуть надані в межах спільних та двосторонніх угод, включно з механізмом PURL. Ми забезпечимо багаторічне фінансування України та поглибимо нашу співпрацю в галузі оборони, зокрема шляхом спільного виробництва з використанням відповідних європейських фінансових інструментів, включно із SAFE, з метою взаємного посилення наших можливостей, оперативної сумісності та безпеки;

2. Надавати додаткову підтримку для забезпечення постачання енергоносіїв, а також захищати й відновлювати енергетичну інфраструктуру України на суму щонайменше 918 млн євро на цю зиму та решту року, водночас засуджуючи тривалі та посилені напади Росії на цивільне населення, цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру України;

3. Продовжувати підтримку зусиль України з відновлення та сприяти її довгостроковій реконструкції та модернізації. NB8 зроблять внесок у Конференцію з відновлення України 2027 року в Естонії в межах спільного зобов'язання щодо відновлення та реконструкції України;

4. Сприяти поточним міжнародним зусиллям із притягнення Росії до відповідальності за порушення міжнародного права та підтвердити свою відданість забезпеченню повної відповідальності. Країни NB8 активно працюватимуть над швидким введенням у дію комплексного міжнародного компенсаційного механізму, включно зі створенням Компенсаційного фонду, та підтримуватимуть швидке укладення Розширеної часткової угоди (EPA) про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України як пріоритетне завдання;

5. Підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної європейської та євроатлантичної інтеграції, включно з членством у ЄС і НАТО. Сильна, незалежна та демократична Україна є життєво важливою для безпеки та стабільності євроатлантичного регіону.

Країни Північної Європи та Балтії продовжуватимуть відігравати провідну роль у зміцненні нашої спільної безпеки й підтримці України та її народу в їхній боротьбі за справедливий і тривалий мир. Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність універсальним принципам незалежності, суверенітету й територіальної цілісності».

Нагадаємо, країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності. У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів.

