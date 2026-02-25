Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
Інцидент стався під час роботи групи оповіщення
фото з відкритих джерел

Під час виконання службових обов’язків один із військовослужбовців групи оповіщення отримав ножове поранення

У Кривому Розі стався черговий напад на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр обласного військкомату.

Як повідомляється, подія відбулася у Саксаганському районі міста. Група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та поліції, зупинила перехожого для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, що військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку. 

«Під час спілкування з затриманим «небайдужі громадяни» вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців», – йдеться у повідомленні. 

Зловмисника відразу затримали. За фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує суворе покарання згідно з чинним законодавством України. Зокрема, за статтею про напад на державного службовця або військовослужбовця під час виконання обов'язків.

Потерпілого військовослужбовця шпиталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. 

Нагадаємо, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям. 

Читайте також:

Теги: ТЦК напад Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
У Колумбії невідомі напали на кортеж одного з сенаторів, є загиблі
6 лютого, 04:20
Омбудсмен повідомив про численні випадки затримання громадян представниками ТЦК без участі поліції
Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року – Лубінець
9 лютого, 16:07
Росія перестала бути однією з головних загроз для країн G7 і опустилася з другого на восьме місце
Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає
11 лютого, 05:36
Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей
Нацполіція в Одесі затримала військовослужбовця ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого, 18:00
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
На Франківщині у приміщенні ТЦК стався вибух: що відомо
18 лютого, 12:13
Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років
Втручання у реєстр військовозобов’язаних: посадовиці ТЦК у Києві повідомлено про підозру
3 лютого, 14:55
Українська металургія потребує щонайменше трирічного перехідного періоду щодо CBAM – експерт
Українська металургія потребує щонайменше трирічного перехідного періоду щодо CBAM – експерт
18 лютого, 13:04
До суду надійшов адміністративний позов
Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду
20 лютого, 09:48
За версією правоохоронців, підозрювані організували придбання зброї та планували напад на президента країни Александара Вучича
Сербія затримала підозрюваних у підготовці замаху на президента Вучича
Вчора, 05:24

Суспільство

Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Дмитра Букрєєва
Циклон принесе опади по всій країні: прогноз погоди на 25 лютого 2026
Циклон принесе опади по всій країні: прогноз погоди на 25 лютого 2026
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії»: повний текст спільної заяви лідерів
Саміт «Україна – країни Північної Європи та Балтії»: повний текст спільної заяви лідерів
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua