Напад у Кривому Розі: чоловік ударив ножем військового ТЦК під час уточнення даних

Під час виконання службових обов’язків один із військовослужбовців групи оповіщення отримав ножове поранення

У Кривому Розі стався черговий напад на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр обласного військкомату.

Як повідомляється, подія відбулася у Саксаганському районі міста. Група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та поліції, зупинила перехожого для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, що військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.

«Під час спілкування з затриманим «небайдужі громадяни» вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника відразу затримали. За фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує суворе покарання згідно з чинним законодавством України. Зокрема, за статтею про напад на державного службовця або військовослужбовця під час виконання обов'язків.

Потерпілого військовослужбовця шпиталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у Луцьку чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що інцидент стався під час проведення заходів оповіщення. Громадянин здійснив кілька пострілів, однак завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника оперативно знешкодили, а зброю вилучили та передали правоохоронцям.