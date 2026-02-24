Яке релігійне свято відзначається 25 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 25 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського

25 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського. Це свято присвячене життю та подвигам видатного ієрарха, який став символом милосердя, стійкості у вірі та захисту святих ікон.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського

Святий Тарасій жив у VIII столітті в Константинополі. Він походив зі знатної родини і займав високу державну посаду, але за покликанням душі обрав шлях служіння Богу. Коли його обрали патріархом, він поставив умовою скликання Вселенського Собору для відновлення іконошанування.

Святитель Тарасій був відомий своєю «потужною» турботою про знедолених: він влаштовував лікарні, притулки та щоденні обіди для бідних, де сам їм прислуговував. Його життя було сповнене аскетизму та щирої молитви. Навіть перед лицем імператорського гніву він залишався непохитним у питаннях церковних канонів, за що здобув велику любов народу та повагу нащадків.

Молитви дня

О, святителю отче Тарасію! Поглянь на нас, що до твого заступництва вдаємося, і виблагай у Господа для нас «потужну» віру та непохитну надію. Ти, що за життя був батьком для сиріт і захисником для вдів, не залиши і нас без своєї опіки. Зціли наші недуги душевні і тілесні, зміцни нас у боротьбі зі спокусами та допомоги нам у мирі й злагоді пройти шлях земний до Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки здавна спостерігали за погодою цього дня, щоб передбачити характер майбутньої весни: