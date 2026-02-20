Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів

На території тимчасово окупованої Херсонщини уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора

У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н. п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська», – йдеться у повідомленні.

Водночас у районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один – у районі Лобанового (Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

«Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал», – наголошує Генштаб.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ на тимчасово окупованій території Донеччини, а також пунктів управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.