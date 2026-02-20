Головна Країна Події в Україні
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На території тимчасово окупованої Херсонщини уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора

У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н. п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки. Також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська», – йдеться у повідомленні.

Водночас у районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один – у районі Лобанового (Крим), інший – у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині.

«Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал», – наголошує Генштаб.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300ВМ на тимчасово окупованій території Донеччини, а також пунктів управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника.

