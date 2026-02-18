Головна Країна Події в Україні
Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Це досить рідкісний дрон літакового типу, який росіяни використовують для глибокої розвідки
Оператори безпілотників полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» знищили рідкісний російський дрон «Князь Віщий Олег»

Бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» вистежили та ювелірно знищили дефіцитний безпілотник окупантів, яким ворог намагався шпигувати за нашими позиціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Національної поліції України у соцмережі. 

Національна поліція України повідомляє, що під час аеророзвідки в одному з найгарячіших секторів фронту бійці «Люті» помітили рідкісний екземпляр ворожої безпілотної авіації. Таких дронів у окупантів небагато, бо вони використовуються для глибинної розвідки та коригування вогню артилерії по пріоритетних цілях.

Оператори БпЛА бригади «Лють» спрацювали на випередження. На опублікованих кадрах видно момент виявлення та точного удару, після якого ворожа техніка перетворилася на купу обгорілого пластику та металу.

«Бійці «Люті» заносять рідкісних ворожих «пташок» до чорної книги. У зоні відповідальності бригади противник почав застосовувати новий безпілотний комплекс «Князь Віщий Олег», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, родина президента США Дональд Трамп розширює свою присутність в оборонній галузі. Вона інвестує у виробництво безпілотників, що потенційно може принести прибутки від державних замовлень. Так, син президента США Ерік Трамп оголосив про інвестицію в ізраїльського розробника автономних дронів Xtend у межах масштабної угоди вартістю $1,5 млрд. 

Теги: дрон Національна поліція України війна

