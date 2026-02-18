Бригада «Лють» задвохсотила рідкісний безпілотник ворога (відео)

Це досить рідкісний дрон літакового типу, який росіяни використовують для глибокої розвідки

Оператори безпілотників полку «Дніпро-1» Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» знищили рідкісний російський дрон «Князь Віщий Олег»

Бійці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» вистежили та ювелірно знищили дефіцитний безпілотник окупантів, яким ворог намагався шпигувати за нашими позиціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Національної поліції України у соцмережі.

Національна поліція України повідомляє, що під час аеророзвідки в одному з найгарячіших секторів фронту бійці «Люті» помітили рідкісний екземпляр ворожої безпілотної авіації. Таких дронів у окупантів небагато, бо вони використовуються для глибинної розвідки та коригування вогню артилерії по пріоритетних цілях.

Оператори БпЛА бригади «Лють» спрацювали на випередження. На опублікованих кадрах видно момент виявлення та точного удару, після якого ворожа техніка перетворилася на купу обгорілого пластику та металу.

«Бійці «Люті» заносять рідкісних ворожих «пташок» до чорної книги. У зоні відповідальності бригади противник почав застосовувати новий безпілотний комплекс «Князь Віщий Олег», – йдеться у повідомленні.

