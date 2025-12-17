Головна Країна Політика
search button user button menu button

Білецький закликав до негайних реформ армії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Білецький закликав до негайних реформ армії

Командир Третього армійського корпусу закликав негайно змінити підходи до базової військової підготовки і почати формувати професійний сержантський корпус

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький опублікував статтю, в якій закликав до негайних реформ армії. При цьому неважливо, триватиме війна чи країна увійде в період перемир’я. Про це йдеться у його статті для The Economist.

«Я пишу цей текст у паузах між важкими боями на Лиманському напрямку, час від часу поглядаючи на стрічки новин, де політична турбулентність створює відчуття хаосу. Але турбулентність і хаос – не причина, а наслідок. Наслідок намагання відповісти на системні виклики швидкими, популярними рухами, а не тверезою стратегією», – заявив комкор.

На його думку, після військових успіхів 2022-го року держава замість аналізу взялася ділити перемогу, а армія продовжила рухатися на тому самому паливі, на якому викинула росіян з-під Києва – на ентузіазмі мотивованих добровольців. Він назвав цих людей причиною кожної з українських перемог. Але це «пальне» не безкінечне.

«Коли почалися перші пробуксовки, країна знову шукала магічні рішення. Спершу «Джавеліни». Потім «Байрактари». Потім HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, «стіни дронів» та «кілл-зони». Але технологія без стратегії не змінює хід війни», – заявив Білецький.

Він закликав негайно змінити підходи до базової військової підготовки і почати формувати професійний сержантський корпус. На його думку, навчання – це те, що Україна може почати вже завтра: є позитивний досвід військової школи ім. Євгена Коновальця, який нескладно масштабувати, є можливість за півроку підготувати 3–4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом.

Без якісно нового рівня підготовки і навчання немає сенсу збільшувати чисельність військ – це призведе лише до зростання втрат. Намагання вирішити системні проблеми швидкими популярними рішеннями він назвав причиною турбулентності і хаосу.

Третя проблема – «паперові генерали», які не мають бойового досвіду і не розуміють меж можливостей солдата. Білецький закликав провести повну переатестацію офіцерського складу і зняти усі барʼєри для росту здібної молоді.

«Від мене можливо очікували б розповідей, які приємно чути – що за нас воюватимуть дрони або що треба попросити в Заходу авіаносець. Але на кожній війні є лише два шляхи: ефективність воєнної машини і воєнне мистецтво, або завалювання безкінечним ресурсом. Безкінечного ресурсу немає ні в нас, ні в наших союзників. Тому я за реальний погляд, а не за віртуальні мегапрожекти… 2026-й має стати роком тверезості – бо іншого вибору в Україні більше немає», – заявив Білецький.

Читайте також:

Теги: реформа ЗСУ армія війна Андрій Білецький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутня зустріч Трампа та Сі: співпадіння процесів, що можуть змінити світ
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
2 грудня, 09:09
Зеленський: Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів
Цими днями, тижнями треба уважно ставитись до тривог: Зеленський попередив про загрозу
24 листопада, 23:56
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
У Криму розвідники спалили російський гвинтокрил і дороговартісні системи ППО
У Криму розвідники спалили російський гвинтокрил і дороговартісні системи ППО
21 листопада, 16:07
Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом
Саміт Кримської платформи. Зеленський зробив заяву про кордони України
24 листопада, 12:42
Понад 90% опитаних дізнаються новини через соцмережі та месенджери
Звідки черпають інформацію мешканці прифронтових територій? Оприлюднені результати дослідження
26 листопада, 12:40
Нардеп від ОПЗЖ перебував у розшуку за підозрою у державній зраді
Справа завербованого ФСБ нардепа Христенка. Офіс генпрокурора прокоментував можливий зв'язок з операцією «Мідас»
3 грудня, 15:37
Андрію Солтисіку назавжди 40 років
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Вчора, 09:00
Нині триває 1390-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
14 грудня, 08:16

Політика

Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
Білецький закликав до негайних реформ армії
Білецький закликав до негайних реформ армії
П’ята річниця смерті Кернеса: який вигляд має пам’ятник ексмеру Харкова
П’ята річниця смерті Кернеса: який вигляд має пам’ятник ексмеру Харкова
Справа про фіктивну службу Шабуніна. Фігурант заявив, що силовики нібито «злили» його інтимні фото
Справа про фіктивну службу Шабуніна. Фігурант заявив, що силовики нібито «злили» його інтимні фото
У ГУР відповіли, чи планується обмін військовополоненими до Різдва
У ГУР відповіли, чи планується обмін військовополоненими до Різдва
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua