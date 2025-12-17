Білецький закликав до негайних реформ армії

Командир Третього армійського корпусу закликав негайно змінити підходи до базової військової підготовки і почати формувати професійний сержантський корпус

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький опублікував статтю, в якій закликав до негайних реформ армії. При цьому неважливо, триватиме війна чи країна увійде в період перемир’я. Про це йдеться у його статті для The Economist.

«Я пишу цей текст у паузах між важкими боями на Лиманському напрямку, час від часу поглядаючи на стрічки новин, де політична турбулентність створює відчуття хаосу. Але турбулентність і хаос – не причина, а наслідок. Наслідок намагання відповісти на системні виклики швидкими, популярними рухами, а не тверезою стратегією», – заявив комкор.

На його думку, після військових успіхів 2022-го року держава замість аналізу взялася ділити перемогу, а армія продовжила рухатися на тому самому паливі, на якому викинула росіян з-під Києва – на ентузіазмі мотивованих добровольців. Він назвав цих людей причиною кожної з українських перемог. Але це «пальне» не безкінечне.

«Коли почалися перші пробуксовки, країна знову шукала магічні рішення. Спершу «Джавеліни». Потім «Байрактари». Потім HIMARS, F-16, Abrams, Leopard, Bradley, «стіни дронів» та «кілл-зони». Але технологія без стратегії не змінює хід війни», – заявив Білецький.

Він закликав негайно змінити підходи до базової військової підготовки і почати формувати професійний сержантський корпус. На його думку, навчання – це те, що Україна може почати вже завтра: є позитивний досвід військової школи ім. Євгена Коновальця, який нескладно масштабувати, є можливість за півроку підготувати 3–4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом.

Без якісно нового рівня підготовки і навчання немає сенсу збільшувати чисельність військ – це призведе лише до зростання втрат. Намагання вирішити системні проблеми швидкими популярними рішеннями він назвав причиною турбулентності і хаосу.

Третя проблема – «паперові генерали», які не мають бойового досвіду і не розуміють меж можливостей солдата. Білецький закликав провести повну переатестацію офіцерського складу і зняти усі барʼєри для росту здібної молоді.

«Від мене можливо очікували б розповідей, які приємно чути – що за нас воюватимуть дрони або що треба попросити в Заходу авіаносець. Але на кожній війні є лише два шляхи: ефективність воєнної машини і воєнне мистецтво, або завалювання безкінечним ресурсом. Безкінечного ресурсу немає ні в нас, ні в наших союзників. Тому я за реальний погляд, а не за віртуальні мегапрожекти… 2026-й має стати роком тверезості – бо іншого вибору в Україні більше немає», – заявив Білецький.