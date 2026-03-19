Був волонтером, а потім пішов на фронт. Згадаймо Юрія Мельника

Ірина Міллер
Ірина Міллер
З 2015 року Юрій Мельник був волонтером у складі громадської організації «Вірність Україні і присязі»
На початку повномасштабного вторгнення Юрій Мельник повернувся із заробітків у Німеччині та добровільно став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Мельника.

Захисник України Юрій Мельник помер 15 березня 2026 року в Рівному після тривалої боротьби з хворобою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Мельник народився 19 серпня 1975 року в Рівному. Навчався у школі №12, згодом здобув фах слюсаря у місцевому училищі.

Після строкової служби в армії працював на будівництві. З 2015 року був волонтером у складі громадської організації «Вірність Україні і присязі». Разом з друзями їздив на Донеччину та Луганщину, надавав допомогу українським бійцям.

На початку повномасштабного вторгнення Юрій Мельник повернувся із заробітків у Німеччині до України та добровільно став на захист Батьківщини.

Юрій швидко адаптувався до служби, його поважали та цінували побратими. Він виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту – від Сіверськодонецька до Кринок. Під час служби на південному рубежі країни стан його здоров’я погіршився.

фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Це була добра та справжня людина – він любив свою родину, займався вихованням дітей. Чоловік обожнював активний відпочинок та риболовлю. У нього залишилося багато друзів – до Юрія часто зверталися за порадою та допомогою», – розповіла дружина захисника.

50-річний військовослужбовець помер 15 березня 2026 року в Рівному після тривалої боротьби з хворобою.

Прощання з Юрієм Мельником відбулося 17 березня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Траурний портрет Юрія Мельника
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання із захисником Юрієм Мельником
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У захисника залишилися дружина, двоє синів та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

