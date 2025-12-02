Головна Країна Політика
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
Війна Росії проти України не залежала від особистості президента і була частиною стратегічних планів Кремля
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Ігор Гринів: «Росія напала би на Україну в будь-якому разі…»

Росія напала б на Україну у будь-якому разі, незалежно від особистості президента України. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив відомий український політтехнолог Ігор Гринів, коментуючи популярну тезу в середовищі прихильників Порошенка про те, що прихід Зеленського до влади дозволив Росії сподіватися на швидку окупацію України.

«Нагадаю вам, що ще у 2011 році у «Дзеркалі тижня» вийшла стаття Володимира Павловича Горбуліна, яка називалася «Большой сосед определился». Тоді вперше прозвучав сценарій, озвучити який наважився саме Горбулін. Йшлося про те, що Росія підходить до тієї активної фази, за якою починається дезінтеграція і десуверенізація України як держави. Бо якщо Москва не може проковтнути всю Україну, вона почне її розколювати… Я й сам у 2012 році казав про те, що питання не стоїть, буде чи не буде війна України з Росією…», – зазначив Гринів.

Україна вже настільки просунулася у своєму прагненні до власного шляху, що напад на неї був неминучим, незалежно від того, хто був президентом. Водночас позиція української влади могла підживлювати апетити Кремля: коли лунали фрази на кшталт «какая разніца» або пропозиції «зазирнути в очі Путіну», це надсилало йому певний сигнал».

«Хоча, звісно, Путін не врахував два моменти. Перший – це героїчний спротив українського народу, який не злякався. А друге те, що Європа і тодішня Америка займуть таку рішучу позицію підтримки України. Щоправда, ця підтримка проходила дуже різні етапи», – додав Гринів.

Він додав, що Україна для Європи залишається інструментом послаблення Росії, а не її знищення як загрози.

«За останні 100 років Росія напала на 19 держав. При цьому на деякі з них вона нападала по декілька разів. І жодна держава перед натиском Росії не встояла.Жодна не встояла. Фінляндія за 20 днів «Зимової війни» втратила 20% території, але зберегла ідентичність і не стала радянським сателітом у повоєнний час. І все ж таки Україна виявилася набагато стійкішою. Але Європа повинна розуміти, що проблему Росії не вийде вирішити по-чемберленівськи», — підкреслив Гринів.

Він також нагадав історичні паралелі: «Окрім пакту Молотова-Ріббентропа, існувала угода про нейтралітет між СРСР і США, підписана приблизно у той же час, що і пакт. Америка заявила про нейтралітет у Другій світовій війні і лише Перл-Харбор змусив її змінити позицію. Але про все, що стосувалося залучення Америки до участі у війни, ми дізналися лише у ХХІ столітті…».

Ігор Гринів був соратником Петра Порошенка через тривалу політичну та професійну співпрацю. Він очолював виборчу кампанію Порошенка у 2014 році, працював як його радник та політтехнолог, відповідав за стратегію, комунікації та організацію команди. Гринів став ключовою людиною у команді Порошенка і довіреною особою Раніше Гринів був також стратегом президентської кампанії Віктора Ющенка у 2004 році.

Ігор Гринів також розповів: попри те, що п'ятий президент України Віктор Янукович під час Революції Гідності зрадив Україну і свою посаду, він тривалий час залишався не проросійським президентом, і Росія йому навіть заважала

Теги: росія війна путін Ігор Гринів держава Україна

