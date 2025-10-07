Арестович розказав, чому посварився із Залужним

Скріншот з інтерв'ю Олексія Арестовича «Я віддаю чотири області і Крим»

Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність

Колишні друзі вже стали політичними противниками через різні погляди на війну та майбутнє України

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що розрив із колишнім головнокомандувачем ЗСУ та послом у Великій Британії Валерієм Залужним стався після серії публічних недружніх кроків, які поставили їхню багаторічну дружбу «на паузу». Він наголосив, що їхні позиції щодо війни кардинально різняться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Олексія Арестовича з Ксенією Собчак «Я віддаю чотири області і Крим».

«Залужний зробив один публічний недружній акт, потім ще один. Наша дружба, яка тривала з училища, поставлена на паузу до того, як він визначиться з позицією», – розповів Арестович.

Попри багаторічну дружбу, вони тепер політичні противники. «Я його рекомендував на посаду головнокомандувача і багато зробив, щоб він став главкомом, але наші позиції полярні», – зазначив він.

Розбіжності стосуються підходу до України. За словами Арестовича, Залужний підтримує милітаризацію та постійну готовність до війни, порівнюючи країну з «новим Ізраїлем». Арестович же переконаний: «Українські та російські народи воювати не повинні. Цю війну потрібно завершити та створити систему відносин, у якій нова війна неможлива».

Нагадаємо, у червні 2024 року Арестович заявив, що підтримує контакт із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Арестович зазначив, що може зателефонувати генералу у будь-який момент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу.