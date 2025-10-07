Головна Країна Політика
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
Кім: Були б кошти на зарплати, ще на якісь приємні речі, але війну б ми програли
колаж: glavcom.ua

«Якби тільки місцеве самоврядування приймало рішення – війну б ми програли»

Якби місцеве самоврядування мало повний контроль над бюджетами під час війни, це могло б загрожувати обороноздатності країни. Тому до завершення війни необхідно зберігати концентрацію повноважень у руках виконавчої влади (Кабмін/держадміністрації). Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю «Главкому».

«Якби тільки місцеве самоврядування зараз приймало рішення, то в держбюджеті точно б не вистачало грошей на оборону. Були б кошти на зарплати, ще на якісь приємні речі, але війну б ми програли», – зазначив Кім.

Кім прокоментував дискусії щодо законопроєктів, які посилюють роль обласних адміністрацій у контролі над місцевим самоврядуванням.

«Чесно кажучи, я за цією історію не слідкую, але, мабуть, потрібно вже починати. Назагал я – за реформу децентралізації і за те, що потрібно громадам давати більше повноважень. Але, безумовно, контроль необхідний, причому бажано, щоб він базувався на авторитеті, а не на примусі. Місцеве самоврядування дуже залежить від виборців, а ті завжди потребують соціальних програм», – розповів голова Миколаївської ОВА.

Кім підкреслив, що «концентрація повноважень в руках виконавчої влади має бути до кінця війни».

«Потім ці повноваження треба передавати і посилювати роль громади. Тому що лише сильна та конкурентоздатна громада зможе генерувати податки, робочі місця і все інше», – зазначив Віталій Кім.

Голова ОВА навів приклад Миколаївщини, де його адміністрація вибудувала довіру з громадами: «У нас в області вибудована така система, що, наприклад, до грошей міжнародної допомоги ми навіть не торкаємося. Ми ці програми лише супроводжуємо, навчаємо громади. Вони бачать, що допомога до нас йде, центральна влада не витребує з неї щось собі, не спускає свої «хотєлки». І громади почали довіряти. Але я не впевнений, що прямо по всій Україні, по всіх областях така ж історія».

До слова, прифронтові області мають стати драйверами відновлення України після завершення війни. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, на Миколаїщині вже зараз заплановані проєкти з відновлення на три роки вперед.

Як підкреслив голова Миколаївської ОВА, ключовою метою новоствореної новоствореної Асоціації прифронтових областей та громад, яку очолив міський голова Харкова Ігор Терехов, є зробити регіони драйверами повоєнного відновлення.

Теги: влада війна Віталій Кім децентралізація

