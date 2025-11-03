На Дніпропетровщині окупанти знищили склад виробника Flint

Знищено продукції на десятки мільйонів

Російська терористична армія вдарила 2 листопада по складу виробника снеків Flint, «Сан Санич», Big Bob в Павлограді Дніпропетровської області. Про це повідомив співзасновник групи компаній Star Brands Іван Омельченко, передає «Главком».

«На превеликий жаль, вчора ворог продовжив наступ у своїй війні проти українських чіпсів і сухариків, о 14.30 був повністю знищений склад готової продукції та сировини в Павлограді розміром 11 тис. кв. м, знищено продукції на десятки мільйонів, пожежники довго не могли приступити до ліквідації, бо в небі ще кружляли «шахеди», їх героїчна праця тривала всю ніч», – йдеться у повідомленні.

Star Brands – група компаній, яка працює у напрямках з виробництва бакалійної продукції, дистрибуції та логістики товарів. Їхня продукція випускається під брендами Flint, «Сан Санич», Big Bob, Chipsters, Морські, Hroom, Crispy Cris, «Хуторок», La'Pasta, «Золотий Врожай», Zeffir.

Співзасновник додав: «На щастя, ніхто з співробітників не загинув, але це не просте везіння, а чітке дотримання інструкцій в таких ситуаціях і головне те що на всіх підприємствах ми побудували спеціальні укриття! Вважаю це сьогодні ключовим фактором збереження життів людей! Тому настійно рекомендую всім звертати увагу на цей фактор!».

Нагадаємо, внаслідок чергових російських атак 2 листопада на Дніпропетровську область загинула одна людина, ще четверо осіб отримали поранення, серед яких дитина. У Павлограді ворожі дрони влучили по місту. Внаслідок ударів виникла пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок та кілька автомобілів.