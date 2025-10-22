Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича

Із початком повномасштабного вторгнення Дмитро Тимкович став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Тимковича.

Захисник України Дмитро Тимкович загинув 11 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Дмитро Тимкович народився 3 вересня 1976 року у селі Чайковичі на Львівщині. Навчався у середній загальноосвітній школі № 54 міста Львова та середній загальноосвітній школі І‑ІІІ ступенів № 91 міста Львова. Згодом отримав освіту за спеціальністю «Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів» у Вищому професійному училищі № 20 міста Львова.

Після навчання Дмитро Тимкович пройшов строкову військову службу. Працював менеджером з продажу автозапчастин на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, Дмитро захоплювався риболовлею, любив готувати, був добрим та турботливим, завжди готовим допомогти іншим. Вирізнявся наполегливістю та відповідальністю.

Дмитро Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, Північно-Слобожанському та донецькому напрямках у складі 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений нагрудним знаком ІІІ ступеня 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура».

Поховали воїна 18 жовтня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У Дмитра Тимковича залишилися син, дружина, сестра та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.