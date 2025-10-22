Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Із початком повномасштабного вторгнення Дмитро Тимкович став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Тимковича.

Захисник України Дмитро Тимкович загинув 11 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Дмитро Тимкович народився 3 вересня 1976 року у селі Чайковичі на Львівщині. Навчався у середній загальноосвітній школі № 54 міста Львова та середній загальноосвітній школі І‑ІІІ ступенів № 91 міста Львова. Згодом отримав освіту за спеціальністю «Обслуговування верстатів з програмним керуванням і робототехнічних комплексів» у Вищому професійному училищі № 20 міста Львова.

Після навчання Дмитро Тимкович пройшов строкову військову службу. Працював менеджером з продажу автозапчастин на приватному підприємстві.

Зі слів рідних, Дмитро захоплювався риболовлею, любив готувати, був добрим та турботливим, завжди готовим допомогти іншим. Вирізнявся наполегливістю та відповідальністю.

Дмитро Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ
Дмитро Тимкович боронив територіальну цілісність та суверенітет України у складі 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ ЗСУ
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на запорізькому, Північно-Слобожанському та донецькому напрямках у складі 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений нагрудним знаком ІІІ ступеня 47‑ї окремої механізованої бригади «Маґура».

Поховали воїна 18 жовтня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх героїв.

У Дмитра Тимковича залишилися син, дружина, сестра та брат. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
18 жовтня, 08:27
Владислав Власюк зазначив, що деякі країни ЄС політизують питання санкцій
Уповноважений президента пояснив, чому Мединський та Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС
24 вересня, 18:44
За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію»
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії
26 вересня, 13:38
У Нью-Йорку президент Зеленський звернувся до Трампа із проханням надати крилаті ракети Tomahawk
Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ
27 вересня, 00:53
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
Сирський назвав ключові показники контрнаступу
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
29 вересня, 10:56
Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, що від 2022 року проводить соціологічні дослідження серед мешканців РФ
Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження
15 жовтня, 00:19
Артур Пономарьов заявив, що до нього приїжджали працівники СБУ
До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ
24 вересня, 21:23
Суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
13 жовтня, 14:32

Суспільство

Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2025: традиції та молитва
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
Обшуки ДБР у Кудрицького: екскерівник «Укренерго» зробив заяву
Обшуки ДБР у Кудрицького: екскерівник «Укренерго» зробив заяву

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua