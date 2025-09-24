Головна Країна Політика
Уповноважений президента пояснив, чому Мединський та Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Владислав Власюк зазначив, що деякі країни ЄС політизують питання санкцій
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк: «Списки пріоритетних осіб на включення до санкційних списків ми регулярно передаємо партнерам з відповідною аргументацією»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, чому голова російської переговорної групи Володимир Мединський та гендиректор Фонду прямих інвестицій й один із переговорників Кремля із Заходом Кирило Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС. За словами Власюка, ключове завдання України – досягнення миру, і всі рішення оцінюються з цієї точки зору. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо Дмитрієва та Мединського, які беруть участь у мирних перемовинах, санкцій немає, і мені важко уявити їхню появу на цьому етапі. Все-таки ключове для нас – досягнення миру, і всі рішення ми оцінюємо з цієї точки зору», – зазначив Власюк

Водночас Україна наполягає на включенні до санкційних списків ЄС інших значущих осіб. «Водночас ми наполягаємо на включенні до санкційних списків ЄС інших осіб: наприклад, російського олігарха Володимира Лісіна, чий завод групи НЛМК у Бельгії виробляє електротехнічну сталь для танків. Або ще деяких помітних російських фігур, які, як не дивно, досі не під санкціями. Тому списки пріоритетних осіб на включення до санкційних списків ми регулярно передаємо партнерам з відповідною аргументацією», – розповів Власюк.

Владислав Власюк також зазначив, що деякі країни ЄС політизують питання санкцій: «Ми вели дискусію з цього приводу з Єврокомісією: перші комунікації були ще в травні, потім наприкінці серпня. І, на жаль, ця дискусія пішла в той формат, який ми не хотіли допустити: а саме політизацію цього питання деякими країнами через прив'язку до продовження санкцій проти Росії. Але Єврокомісія – молодці, вони втримали це рішення і не допустили політичних скасувань, окрім одного випадку – родича Дерипаски (Павла Єзубова – «Главком»). Юридична позиція при застосуванні санкцій щодо нього була досить слабка, але це все одно не виправдовує скасування», – підкреслив Власюк.

Власюк зауважив, що більшість санкцій вдалось втримати, що є хорошим показником у питаннях обмежень росіян.

Як відомо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. 

Зазначимо, сім'я генерального директора російського суверенного фонду Кирила Дмитрієва володіє нерухомістю в Росії, ОАЕ та Франції на суму близько 7,5 млрд рублів (понад $88 млн).

санкції війна

