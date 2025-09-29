Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога

Сирський повідомив про успіхи контрнаступу на Добропільському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських військ у контрнаступальній операції на Добропільському напрямку. Українським військовим вдалося звільнити близько 175 кв. км території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Сирський назвав ключові показники контрнаступу: «Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км.».

фото: Олександр Сирський

Головком ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин та підрозділів, які беруть участь у бойових діях, зважаючи на очікуване погіршення погодних умов.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.