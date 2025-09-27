Трамп може зняти заборону на удари углиб Росії американською зброєю – WSJ

Дональд Трамп може погодити надання Україні крилатих ракет Tomahawk

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wall Street Journal.

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників США та України, зазначає, що Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського про свою готовність зняти заборону на використання наданої американської зброї для атак углиб Росії.

Під час зустрічі Зеленський прямо попросив американського колегу надати більше далекобійних ракет і дозволити їхнє використання по території країни-агресорки. Трамп, хоч і не взяв на себе остаточних зобов'язань, заявив, що не заперечує проти цієї ідеї.

Протягом кількох місяців адміністрація Трампа блокувала удари далекобійними системами, включно з тактичними ракетами ATACMS, що викликало скарги Києва на неможливість ефективно протистояти Москві.

Для обговорення цього питання українські представники наступного тижня вирушать до Вашингтона. Там вони проведуть переговори з міністром оборони США Пітом Хегсетом та його заступником Елбріджем Колбі, які контролюють запити Києва щодо застосування американської зброї проти цілей у Росії.

Під час зустрічі у Нью-Йорку президент Зеленський також звернувся до Трампа із проханням надати крилаті ракети Tomahawk. Ці системи здатні вражати цілі на відстані від 900 до 1500 миль (від 1450 до 2400 км).

Як стало відомо WSJ від високопоставлених чиновників США та Європи, обізнаних із планами, адміністрація Трампа розглядає можливість надання цих ракет, як і іншої зброї великої дальності, яка допоможе Україні у протистоянні.

На момент публікації Білий дім та Пентагон не надали коментарів щодо цих планів.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.