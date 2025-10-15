Абсолютна більшість росіян готова до завершення війни по лінії фронту – дослідження

Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга: «Росіяни і так не розуміють, навіщо їм той Донбас»

Більшість громадян Росії готові до завершення війни проти України вже зараз і сприйняли б встановлення лінії розмежування за фактичною лінією фронту. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Як виявилося, твердження про те, що росіяни «не зрозуміють» рішення Володимира Путіна зупинити бойові дії без повного захоплення Донбасу чи Запоріжжя, є хибними. Під час опитування людям ставили запитання: «Якщо Путін завтра оголосить завершення СВО, ви би підтримали це рішення?». Абсолютна більшість респондентів відповіли ствердно.

При цьому на запитання, чи досягла так звана «спеціальна військова операція» своїх цілей, понад половина росіян заявили, що лише частково, і близько 5% – що повністю. Попри це, більшість громадян виступають за припинення війни вже сьогодні.

«Ми постійно ставили питання: «Якщо Путін завтра оголосить завершення СВО, ви би підтримали це рішення?» Абсолютна більшість відповідала: так. Перед цим ми питали: «На вашу думку, чи досягла СВО своїх цілей?». Більше половини респондентів постійно відповідали, що досягла лише частково, і лише близько 5% – що повністю. Але при цьому абсолютна більшість згодна з тим, щоб війна завершилася прямо сьогодні», – розповів Шульга.

Росіяни готові сприйняти будь-яке рішення Кремля, якщо воно буде подане як «перемога». Водночас після завершення бойових дій не виключений внутрішній «відкат» і хвиля невдоволення з боку радикально налаштованої меншості, яка може створити Кремлю проблеми.

Раніше доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга розповів, що росіяни не відчувають моральної відповідальності за війну в Україні, а більшість населення не готова особисто брати участь у бойових діях.

Ця війна є загарбницькою, і росіяни це усвідомлюють, але сприймають її як додатковий спосіб заробітку, зазначає соціолог.

«Немає такої великої кількості росіян, які готові безкоштовно вбивати нас і вмирати самі. Те, що немає мільйона фанатиків, які готові їхати на війну «за покликом серця», – це добра новина для нас. Погана новина полягає в тому, що немає жодної моральної перепони, немає рефлексії про жорстокість, несправедливість війни, а відповідно, жодних уроків – з великою вірогідністю – Росія не винесе, висновків не буде зроблено навіть з відходом від влади чи фізичною смертю Путіна», – сказав Шульга.