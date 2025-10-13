Головна Київ Новини
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем
фото з відкритих джерел

ТРЦ «Гулівер» передали агентству у 2017 році в межах кримінального провадження, пов'язаного з оточенням Януковича

У Києві агентство з розшуку та менеджменту активів припинило конкурс на вибір управителя торговельно-розважального центру «Гулівер» у системі Prozorro. Про це повідомили в агентстві, інформує «Главком».

Цей об'єкт передали агентству ще у 2017 році в межах кримінального провадження щодо можливого незаконного привласнення коштів державних банків, пов'язаного з оточенням колишнього президента Віктора Януковича.

Як повідомили в АРМА, суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем. Через це конкурс на управителя було зупинено, а актив фактично повертають державі.

У відомстві зазначили, що діють відповідно до судових рішень і забезпечують законність процедур, пов'язаних з управлінням арештованими активами.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва передав майно київського «Гулівера» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згодом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торгівельно-розважального центру Gulliver, який перейшов під управління Агентства за рішенням суду.

У вересні 2016 року екскерівник пресслужби Мінфіну повідомляла, що «Ощадбанк» видав компанії «Три О», що управляє столичним ТРЦ «Гулівер», $460 млн кредиту, в той час, як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми».

Восени 2018 року «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» виставляли на продаж права вимоги за кредитами, в забезпеченні по яким ТРЦ «Гулівер». Стартова ціна була 18,2 млрд грн.

Згодом, видання «Наші гроші» опублікувало витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно, у якому наводиться інформація про заборгованість ТОВ «Три О» перед «Ощадбанком» на $537,2 млн, а перед «Укрексімбанком» – на $137,8 млн (тобто загалом – $675 млн).

У липні 2025 року «Укрексімбанк» та «Ощадбанк» отримали право власності на торгово-розважальний центр «Гулівер» у столиці, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. 

