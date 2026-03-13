«Виплати від ООН»: у месенджерах активізувалася шахрайська схема

Для подачі заявки користувачам пропонують перейти за посиланням

У месенджерах активізувалася стара шахрайська розсилка про нібито виплати 8800 грн від ООН як допомогу під час війни та про компенсації від «Укренерго» – 3100 грн на людину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що для подачі заявки користувачам пропонують перейти за посиланням.

«Це шахрайство. Жодні міжнародні організації та «Укренерго» не проводять таких виплат через підозрілі сайти. Посилання ведуть на фішингові ресурси, створені для викрадення персональних даних та банківської інформації. Не переходьте за посиланнями, не вводьте персональні дані, не надавайте банківську інформацію. Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються через офіційні канали організацій», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість випадків, коли до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців Сил оборони звертаються шахраї, щоб виманити гроші. Зловмисники використовують нестійкий емоційний стан родичів, пропонуючи «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих.

До слова, українців попереджають про шахрайську розсилки повідомлень, де йдеться про нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою». У Центрі протидії дезінформації (ЦПД ) закликають не відкривати подібні листи та не переходити за невідомими посиланнями.