ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували призера чемпіонату Росії з муай-тай
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 16 лютого 2026 року

2 лютого 2026 року захисники України знищили окупанта Етричева

Сили оборони знищили російського окупанта Кирила Етричева. Про це повідомляє «Главком».

Кирило Етричев: що відомо

Кирило Етричев народився 30 червня 2003 року.

Був вихованцем Федерації муай-тай Чуваської Республіки. Срібний призер першості Росії 2018 року, чемпіон Чуваської Республіки, багаторазовий переможець та призер змагань з муай-тай.

Знищення окупанта Етричева

2 лютого 2026 року захисники України знищили окупанта.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 16 лютого 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

