Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів
Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло
фото: скріншот з відео

«Налаштовані й далі працювати на холоді». ДТЕК показав роботу енергетиків в морози

Енергетики ДТЕК працюють в морози, щоб повертати людям світло після ворожих атак. Про це йдеться в репортажі «Укрінформу». 

У ньому розповідається, що наразі найскладніша ситуація в енергетиці з початку війни. 

Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло.

«На холоді працюємо. Так і далі налаштований, продовжувати працювати. Якщо я знаю, що від моєї роботи залежить, що з'явиться в людей електроенергія чи ні, то звичайно, що налаштований працювати далі», – розповів енергетик ДТЕК Ярослав.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 1,2 млн родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.

