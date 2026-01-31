Енергетики ДТЕК розповіли, ремонтують обладнання після обстрілів

«Налаштовані й далі працювати на холоді». ДТЕК показав роботу енергетиків в морози

Енергетики ДТЕК працюють в морози, щоб повертати людям світло після ворожих атак. Про це йдеться в репортажі «Укрінформу».

У ньому розповідається, що наразі найскладніша ситуація в енергетиці з початку війни.

Енергетикам доводиться працювати в умовах сильних морозів, щоб повертати людям світло.

«На холоді працюємо. Так і далі налаштований, продовжувати працювати. Якщо я знаю, що від моєї роботи залежить, що з'явиться в людей електроенергія чи ні, то звичайно, що налаштований працювати далі», – розповів енергетик ДТЕК Ярослав.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули електроенергію в домівки 1,2 млн родин, чиї оселі були без світла внаслідок ворожих обстрілів.