Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті
фото з відкритих джерел

Безпека України нібито «можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії»

На тлі підготовки до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та активних дискусій на Заході щодо миротворчих місій, Кремль вкотре висловив свою категоричну незгоду з присутністю будь-якого іноземного військового контингенту на території України. У МЗС Росії заявили, що для них немає різниці, під яким прапором – НАТО чи ЄС – будуть розміщені ці сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко приналежність іноземних сил до конкретної міжнародної структури не змінює ставлення Москви до їхньої появи в Україні.

«Жодної різниці немає, якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кепка, на якій написано «НАТО» чи «ЄС». Від цього справа не змінюється», – заявив Грушко.

За його словами, Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті.

Він додав, що безпека України «можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії».

Нагадаємо, після доповіді переговорної групи президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив дати наступного раунду тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією. Переговори відбудуться 4 та 5 лютого 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ). 

Читайте також:

Теги: росія МЗС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
Сьогодні, 10:04
Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині
На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару
Вчора, 15:30
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
29 сiчня, 05:52
З 2015 по 2018 роки проходив службу у Збройних силах України, у 2019 році приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
22 сiчня, 09:00
Артем Бабінський був учасником Антитерористичної операції та Операції Обʼєднаних сил
Боронив Україну на луганському напрямку. Згадаймо Артема Бабінського
19 сiчня, 09:00
У кінці минулого року ціни на російську нафту почали стрімко падати
Москва оприлюднила звіт про рекордне падіння ціни на російську нафту
14 сiчня, 10:45
Росіяни вдарили по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова
Удар по терміналу «Нової пошти» у передмісті Харкова: названо імена загиблих працівників
13 сiчня, 18:10
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59
Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
3 сiчня, 20:57

Політика

Ізраїль заборонив діяльність організації «Лікарі без кордонів» у секторі Гази
Ізраїль заборонив діяльність організації «Лікарі без кордонів» у секторі Гази
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua