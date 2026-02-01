МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»

Безпека України нібито «можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії»

На тлі підготовки до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та активних дискусій на Заході щодо миротворчих місій, Кремль вкотре висловив свою категоричну незгоду з присутністю будь-якого іноземного військового контингенту на території України. У МЗС Росії заявили, що для них немає різниці, під яким прапором – НАТО чи ЄС – будуть розміщені ці сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко приналежність іноземних сил до конкретної міжнародної структури не змінює ставлення Москви до їхньої появи в Україні.

«Жодної різниці немає, якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кепка, на якій написано «НАТО» чи «ЄС». Від цього справа не змінюється», – заявив Грушко.

За його словами, Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті.

Він додав, що безпека України «можлива лише за умови, що її територія не використовуватиметься як плацдарм для створення загроз Росії».

Нагадаємо, після доповіді переговорної групи президент України Володимир Зеленський офіційно оголосив дати наступного раунду тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією. Переговори відбудуться 4 та 5 лютого 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ).