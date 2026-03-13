Як будуть вимикати світло 14 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 14 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а з 17:00 до 23:00 графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт електроенергії після старту ремонтної кампанії на атомних електростанціях. Тепер імпорт з Молдови та країн ЄС становить 35 тис. МВт/год.

До слова, Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла.

Зауважимо, Кабінет міністрів оновив програму «Енергопідтримка ФОП», продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. Уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу.