Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці

Під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з ним про останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію в Україні. Як повідомляє Офіс британського прем'єра, окрему увагу було приділено останнім атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру, пише «Главком».

Стармер підкреслив, що ці удари відбулися в період екстремально низьких температур, коли стовпчики термометрів опускалися нижче -20 °C. Британська сторона назвала такі дії особливо підлими та жорстокими, оскільки вони завдавалися саме в момент критичного похолодання, що значно підвищує ризики для цивільного населення та стабільності життєво важливих систем.

У Лондоні акцентували на тому, що атаки на критичну національну інфраструктуру в розпал морозів є свідомим кроком, який створює додаткові гуманітарні загрози. Обговорення цієї теми стало частиною ширшого діалогу лідерів щодо ситуації в Україні та впливу російських обстрілів на умови життя мирних мешканців.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю.

Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози, і назвав факт тижневого затишшя позитивним сигналом для дипломатії.

Натомість президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив зовсім іншу оцінку подій. Він наголосив, що Росія фактично знехтувала проханням Трампа, не дочекавшись навіть кінця визначеного тижня. За словами Зеленського, Москва відповіла на дипломатичні зусилля США рекордним використанням балістичних ракет, що ставить під сумнів будь-які майбутні обіцянки Кремля.

Глава держави зауважив, що хоча з 30 січня масштабних атак на енергосистему справді майже не фіксували, Росія використала цю паузу лише для переорієнтації цілей. Зокрема, під удари потрапила залізнична логістика та газова інфраструктура, а масований обстріл енергетики в ніч на 3 лютого став доказом того, що РФ лише накопичувала сили. Зеленський підкреслив: Москва свідомо використовує пік холодів як інструмент тиску, намагаючись змусити Україну до капітуляції.

Як відомо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова утримуватися від атак на російські паливно-енергетичні об’єкти за умови, що агресор повністю припинить удари по українській генерації та розподільчих мережах.

До слова, Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.