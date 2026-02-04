Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
фото: EPA/UPG

Під час розмови з американським президентом Дональдом Трампом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з ним про останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили поточну ситуацію в Україні. Як повідомляє Офіс британського прем'єра, окрему увагу було приділено останнім атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру, пише «Главком».

Стармер підкреслив, що ці удари відбулися в період екстремально низьких температур, коли стовпчики термометрів опускалися нижче -20 °C. Британська сторона назвала такі дії особливо підлими та жорстокими, оскільки вони завдавалися саме в момент критичного похолодання, що значно підвищує ризики для цивільного населення та стабільності життєво важливих систем.

У Лондоні акцентували на тому, що атаки на критичну національну інфраструктуру в розпал морозів є свідомим кроком, який створює додаткові гуманітарні загрози. Обговорення цієї теми стало частиною ширшого діалогу лідерів щодо ситуації в Україні та впливу російських обстрілів на умови життя мирних мешканців.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю.

Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози, і назвав факт тижневого затишшя позитивним сигналом для дипломатії. 

Натомість президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив зовсім іншу оцінку подій. Він наголосив, що Росія фактично знехтувала проханням Трампа, не дочекавшись навіть кінця визначеного тижня. За словами Зеленського, Москва відповіла на дипломатичні зусилля США рекордним використанням балістичних ракет, що ставить під сумнів будь-які майбутні обіцянки Кремля.

Глава держави зауважив, що хоча з 30 січня масштабних атак на енергосистему справді майже не фіксували, Росія використала цю паузу лише для переорієнтації цілей. Зокрема, під удари потрапила залізнична логістика та газова інфраструктура, а масований обстріл енергетики в ніч на 3 лютого став доказом того, що РФ лише накопичувала сили. Зеленський підкреслив: Москва свідомо використовує пік холодів як інструмент тиску, намагаючись змусити Україну до капітуляції.

Як відомо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова утримуватися від атак на російські паливно-енергетичні об’єкти за умови, що агресор повністю припинить удари по українській генерації та розподільчих мережах.

До слова, Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

Теги: війна Кір Стармер обстріл Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єгор Соболєв
«Нам треба не армія Фрідріха Великого, а матриця». Комбат Єгор Соболєв про те, як виграти війну інтерв'ю
28 сiчня, 10:50
Трамп заявив, що, за отриманими ним даними, в Ірані припинилися страти та вбивства протестувальників
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
14 сiчня, 23:43
Лібанова заявила, що українки за кордоном швидко та добре інтегрувалися у громади інших країн
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
21 сiчня, 14:37
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
Вибухи в Росії, нові подробиці щодо файлів Епштейна: головне за ніч
2 лютого, 05:46
Клініка «Медіком» на Оболоні після ворожої атаки
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
5 сiчня, 10:29
Пункт незламності у Славутичі
Електропостачання у Славутичі повністю відновлено після атаки РФ 5 січня
7 сiчня, 16:52
Кім вважає, що після завершення війни економіка країни матиме шанс не просто відновитись, а набути неабиякої сили
Віталій Кім розповів, коли він очікує на завершення війни
17 сiчня, 18:58
Звільнений з полону військовий Євген Чуднецов розповів про злочини російських окупантів
«Там є три речі, про які можна мріяти»: захисник Євген Чуднецов розповів про полони
27 сiчня, 14:45
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
29 сiчня, 20:01

Політика

Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
Politico розкритикувало позицію генсека НАТО щодо оборони Європи
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua