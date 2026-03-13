«Чула, як вона гризе мою кістку». Школярка втратила ногу після нападу собаки

На Дніпропетровщині у селі Олександрівка собака породи кане-корсо накинулася на 13-річну Кіру, яка йшла додому зі школи. Внаслідок травм після нападу дівчині ампутували ногу. Про це пише «Главком» із посилання на сюжет 11 каналу.

Як розповіла мама постраждалої Тетяна, її донька поверталася з навчання разом з друзями. Тоді на дорозі приватного сектору з'явилася собака та напала на Кіру. «Собака напав ззаду, за ногу, під коліном, і він почав її тріпати, навколо бігав і все виривав», – розповіла Тетяна. Жінка поділилася тим, що пережила її донька під час нападу кане-корсо: «Мамо, чула, як вона гризе мою кістку. Каже: «Я навіть плакати не могла, бо мені було дуже боляче».

Про події того дня також розповів товариш дівчинки, який перебував поруч під час нападу собаки. За його словами, на крики дітей ніхто не звернув увагу, а згодом на поміч приїхав батько однієї зі школярок. Лише тоді собаку вдалося зупинити.

13-річна Кіра перебуває у лікарні після нападу собаки

Власниця собаки, яка напала на дівчинку, не відмовилася від відповідальності. Жінка передала гроші на лікування дівчинки, однак після цього вона розраховувала на заяву від батьків дитини, що вони не мають до неї претензій. Але мати постраждалої хоче домогтися справедливості у цій ситуації.

Наразі школярка перебуває у лікарні, вона вже перенесла низку операцій та вакцинацій проти сказу. Нога дівчинки дуже пошкоджена, тому лікарі пророкували ампутацію, але водночас робили все, щоб зберегти кінцівку. Як розповів лікар, на лівій нозі постраждалої виявлені великі дефекти, пошкоджені судини та нерви. Врешті стало відомо, що дівчині ампутували кінцівку.

Школярці ампутували ногу після нападу собаки

Інцидент прокоментували у поліції. Правоохоронці повідомили, що за фактом нападу відкрили провадження за 128 статтею Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі триває досудове розслідування. Також у поліції зауважили, що у цій справі закон не передбачає вилучення чи евтаназію тварини.

