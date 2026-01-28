Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ

Президент: Росіяни готуються до нового удару

Президент Володимир Зеленський застеріг громадян, що російська терористична армія готується до нового удару по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1435-го дня війни.

«Росіяни готуються до нового удару. Розвідка дає інформацію щодо цього, треба, щоб зараз Америка, зараз Європа, зараз всі партнери розуміли, як це дискредитує дипломатичні розмови. Кожен із російських ударів», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Сьогодні росіяни на Київщині вбили жінку та чоловіка. Просто люди були у своїй квартирі. Мої співчуття рідним та близьким. Дитину – 4 роки – вдалося врятувати. Хочу подякувати Марʼяну Кушніру, журналісту «Радіо Свобода», воєнкору, який мужньо діяв і врятував цю дівчинку. Багато залежить саме від того, що наші люди не втрачають мужності. Напередодні росіяни вдарили по звичайному цивільному потягу – дронами. Були загиблі, були поранені. У потягу їхав український сержант – воїн 93-ї окремої механізованої бригади Владислав Рожковський, позивний Омар. Не розгубився і все, що міг, робив заради того, щоб допомогти іншим. Я хочу подякувати тобі, Владиславе!».

До слова, через зростання російських атак «Укрзалізниця» запроваджує тимчасові обмеження сполучень.