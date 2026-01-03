Захищав Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ігоря Баїка

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Ігор Баїк став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Баїка.

19 листопада 2025 року на фронті поліг захисник України Ігор Баїк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Захисник України Ігор Баїк народився 6 липня 1971 року у Львові. Навчався у ліцеї «Гроно» Львівської міської ради, згодом – у Комунальному закладі Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту». Проходив строкову військову службу.

Працював директором у товаристві з обмеженою відповідальністю «Дитячо-юнацька спортивна школа футбольного клубу «Львів».

Зі слів рідних, Ігор дуже любив футбол і багато років був частиною футбольної спільноти. Вирізнявся чуйністю, доброзичливістю, вірністю своїй справі, справедливістю та відповідальністю; надихав інших власним прикладом і завжди підтримував колег та вихованців, залишаючись на зв’язку й цікавлячись футбольним життям навіть перебуваючи далеко від дому.

Ігор Баїк був учасником АТО. Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений відзнаками Міністерства оборони України «За сумлінну службу», «Знак пошани» та «Залізний хрест», нагрудним знаком «Учасник АТО», відзнакою «За взірцевість у військовій службі» III ступеня, а також пам’ятною монетою імені Короля Данила Галицького.

Поховали захисника Ігоря Баїка на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань Nº 87 (вул. Пасічна).

У Ігоря Баїка залишилися дружина Марта та син Орест.

