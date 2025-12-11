Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна

Петро Топорін став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Топоріна.

Захисник України Петро Топорін загинув 17 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Петро Топорін 28 січня 1983 року у Львові. Навчався у ліцеї № 46 імені В’ячеслава Чорновола Львівської міської ради. Згодом здобув професію водія-кранівника у Міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівництва.

Працював водієм на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Петро був життєрадісним і компанійським, вирізнявся добрим та сімейним характером. Любив водити автомобіль і завжди створював навколо себе теплу та дружню атмосферу.

У 2023 році Петро Топорін став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на дніпропетровському та донецькому напрямках у складі 5‑ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Поховали захисника 9 грудня 2025 року на Голосківському кладовищі, на полі ветеранів 34‑В.

Топорін боронив Україну у складі 5‑ї окремої штурмової Київської бригади Сухопутних військ ЗСУ фото: Петро Топорін/Facebook

У Петра Топоріна залишилися мати, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.