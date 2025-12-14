Головна Країна Політика
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Глава держави назвав головну умову, за якої Кремль може піти на поступки

У літаку, дорогою з Варшави до Берліна, президент України Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». Про це повідомляє «Главком».

Глава держави наголосив, що, на його думку, залученість американської сторони на найвищому рівні до переговорного процесу говорить про те, що росіяни мають погодитися на якийсь компроміс.

«Американці нам передають їхні вимоги, сигнали. Ми з американцями обговорюємо нашу реакцію на російські вимоги. Якщо Америка і наші партнери продовжуватимуть тиснути на росіян, на мою думку, компроміс можливий», – вважає Зеленський.

За його словами, після приєднання до американської переговорної команди зятя Трампа Джареда Кушнера та з додаванням економічної складової, було вирішено, що обговорюватиметься не лише рамковий план із 20 пунктів, а також відновлення України і гарантії безпеки.

«Також у нас доєдналось кілька груп. Економічний сектор представляє міністр економіки, а також прем'єр-міністр України, вони доєднались до переговорної групи. І щодо безпеки – також доєднались представники розвідки і начальник Генштабу Андрій Гнатов», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прямує до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка має відбутися 15 грудня. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Теги: росія війна Володимир Зеленський переговори

