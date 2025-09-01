Головна Країна Суспільство
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
З перших днів повномасштабної війни захищав небо над Києвом. Згадаймо Ігоря Мороза
У 2020 році Ігор Мороз закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба
Ігор Мороз зустрів війну на авіабазі Васильків

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ігоря Мороза.

23-річний військовий льотчик Ігор Мороз загинув 8 березня 2022 року у бою з окупантами за Київ. Під час виконання бойового завдання з ураження живої сили і техніки ворога вертоліт Ігоря був збитий у районі села Бервиця на Київщині. Увесь екіпаж загинув. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Ігор народився у Харкові. Його дід і батько були військовими пілотами, тому питання майбутнього фаху хлопець вирішив швидко. У 2020 році закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба.

У 2020 році Ігор Мороз закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба
У 2020 році Ігор Мороз закінчив Харківський національний університет імені Івана Кожедуба
У вільний час любив займатися спортом, читати, вивчати іноземні мови. Цікавився фотозйомкою. Але головним його захоплення була авіація.

Після випуску молодий офіцер Ігор Мороз потрапив на службу до окремої бригади армійської авіації
Після випуску молодий офіцер Ігор Мороз потрапив на службу до окремої бригади армійської авіації
Після випуску молодий офіцер потрапив на службу до 11-ї окремої бригади армійської авіації. Був льотчиком-штурманом вертольота. 

З перших днів повномасштабної війни захищав українське небо над столицею.

Зустрів війну на авіабазі Васильків. Під бомбардуванням перелетів на безпечний майданчик у Києві. Після цього майже кожного дня здійснював два-три бойові вильоти в райони Ірпеня, Гостомеля, Житомирської траси. Встигали тоді тільки перезаряджатися і знову летіли знищувати ворога.

З перших днів повномасштабної війни захищав українське небо над столицею
З перших днів повномасштабної війни захищав українське небо над столицею
За кілька днів до загибелі побратим зізнався йому, що боїться смерті. Ігор відповів: «Мені теж страшно. Але це наш обов’язок». Він був сміливішим за всіх, хто був там, це було видно по його очах... У день своєї загибелі Ігор отримав повідомлення від дівчини, яка просила його берегти себе та пам’ятати про родину. На це Ігор написав: «Я боротимуся за Україну до останнього. Все інше не має значення».

8 березня 2022 року вилетів на виконання бойового завдання. Окупанти поцілили в його вертоліт з ПЗРК і він розбився поблизу села Бервиця, що на Київщині.

Посмертно Ігорю Морозу присвоєно звання старшого лейтенанта та нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

