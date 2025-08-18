Головна Світ Політика
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що Крим не повернеться до складу України та знову звинуватив у його втраті Барака Обаму, який на час окупації півострова був президентом США

Росія атакувала міста України ракетами та «шахедами», президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про війну та її завершення, сенатор Сполучених Штатів Ліндсі Грем закликав тиснути на РФ через Китай, а Держсекретар США Марко Рубіо висловився про права України. «Главком» зібрав головні події ночі проти 18 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп зробив заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні. 

Трамп заявив, що Зеленський може негайно припинити війну з Росією, якщо виявить бажання, також він може продовжити її. Американський президент зазначив, що Україні треба забути про Крим та НАТО.

«Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу. Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!»

Удар по Харкову

У ніч на 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків. Ворог влучив балістичною ракетою по будинку.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, Росія вдарила балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові в Індустріальному районі.

«Прильот в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна», – повідомив Терехов.

Кількість постраждалих збільшилась до 11 людей.

Крім того, окупанти вдруге вдарили по Харкову, але вже «шахедами». Як пише Терехов, зафіксовано влучання ворожих БпЛА в Індустріальному районі. Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку.

У житловому будинку, в який влучив «шахед», пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому - палає останній поверх. Є загибла людина та поранені.

У Сумах пошкоджено навчальний заклад через російський удар 

У ніч на 18 серпня російська терористична армія атакувала ракетами Суми. Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Як пише Григоров, внаслідок ракетного удару рф по Сумській громаді близько 22:40 пошкоджені будівлі одного з навчальних закладів.

Вибуховою хвилею пошкодженні фасади, вибиті вікна та двері. Обстеження території триває.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи

У ніч на 18 серпня тимчасово окупований Донецьк масовано атакували безпілотники. 

Як відомо, місто перебувало деякий ча під масованою атакою БпЛА. Є прильоти у різних частинах окупованого Донецька.

Місцеві пишуть про сильні пожежі та задимлення.

Сенатор Грем пропонує далі тиснути на РФ 

США мають продовжувати економічний тиск на Росію, щоб примусити Кремль до врегулювання війни в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

«Моя порада президенту Трампу і держсекретареві Марко Рубіо така: ви повинні переконати Путіна, що якщо ця війна не закінчиться справедливо і з честю, а Україна також піде на поступки, ми знищимо російську економіку», – сказав Грем в ефірі Fox News.

За його словами, у США є всі можливості для цього. Ключовим інструментом сенатор назвав вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Він підтримав законопроєкт Сенату, що дозволить Трампу накласти 500-відсоткові мита на такі держави.

Росія має змиритися з правом України на безпекові союзи

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна визнати право України як суверенної держави самостійно обирати безпекові союзи та отримувати гарантії захисту. 

Рубіо нагадав, що російський диктатор Володимир Путін роками виголошує промови з претензіями на значну частину українських територій. Водночас, за його словами, Україна та її народ чітко заявили, що не приймають жодних подібних вимог.

«Президент неодноразово підкреслював: коли йдеться про території та претензії на них, остаточне рішення має ухвалювати саме Україна. Це їхня країна, і саме вони вирішуватимуть, з чим готові жити», – зазначив держсекретар.

Теги: Харків законопроєкт Україна Донецьк Дональд Трамп путін Китай війна США росія пожежа Марко Рубіо

