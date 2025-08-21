Головна Країна Події в Україні
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Понівечені два підприємства на Дніпропетровщині

Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок чого спалахнуло декілька пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині травмований чоловік 1977 року народження: вночі ворог обстріляв Павлоградський та Синельниківський райони. Виникло декілька пожеж, понівечені два підприємства та газогін», – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото) фото 1
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото) фото 2

Наразі надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Під російську атаку потрапив і Львів. Внаслідок чого є постраждалі, пошкоджено будинки.Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня російська терористична армія атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей.

Теги: газ війна Дніпропетровщина

