Зеленський повідомив, скільки Україна втрачає захисників за добу

За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі на фронті – один до трьох на користь України

Співвідношення втрат на фронті становить приблизно один до трьох на користь України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у «рускіх» тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, дев'ять в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 «двохсотих» і 243 «трьохсотих», 79 безвісти зниклих», – наголосив президент.

За словами Зеленського, співвідношення в особовому складі – один до трьох на користь України, артилерії – один до 2,4 на користь противника, а FPV-дронів – один до 1,4 на користь України.

До слова, Зеленський заявив, що були зроблені кроки, щоб виправити ситуацію на Покровському напрямку. «Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно», – підкреслив президент.