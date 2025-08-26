Головна Країна Події в Україні
Російський дрон атакував багатоповерхівку в Херсоні: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Херсоні постраждали дві жінки
Через російську атаку пошкоджено кілька квартир

У вівторок, 26 серпня, російські війська атакували Херсон ударним дроном, влучивши у житловий будинок у Центральному районі міста. Внаслідок удару постраждали дві жінки, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

Через російську атаку пошкоджено кілька квартир. Поранення отримали дві жінки, 1959 та 1962 років народження, які перебували у своїх оселях. У них діагностовано вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Стан однієї з постраждалих – середньої тяжкості, інша жінка у важкому стані. Обидві були госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару РФ по Тростянцю на Сумщині 26 серпня близько сотні жителів залишилися без водопостачання – у місті знищено водозабір. Про це «Суспільному» повідомив міський голова Юрій Бова, передає «Главком».

Зокрема, для мешканців організували підвіз води. «Водозабір за місяць-два не зробиш. Повністю зруйнований», – зазначив мер.

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Як повідомлялося, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Також у шести населених пунктах Бахчисарайського району тимчасово окупованого Криму висохли свердловини, тож воду мешканцям наразі привозять.

