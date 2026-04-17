Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час наступу на Курщині. Згадаймо Юрія Петровського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Юрію Петровському назавжди 38
колаж: glavcom.ua

Юрій Петровський брав участь у боях за Лиман, Бахмут, Кремінну, Костянтинівку, Ізюм

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Петровського.

18 серпня 2024 року під час бойового завдання Юрій Петровський на автомобілі разом із побратимами підірвались на міні. Воїну було 38 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Юрій Леонідович Петровський 16 лютого 1986 року в Хотині. Виріс у багатодітній родині: окрім нього, в сім’ї було чотири сестри і чотири брати. У дитинстві захоплювався риболовлею. Любив точні науки, особливо математику.

Після закінчення дев'ятого класу вступив до місцевого технікуму на спеціальність «Механіка». Однак навчання завершив уже після строкової служби в армії. Потім переїхав до столиці, працював у сфері торгівлі. Брав активну участь у Революції Гідності, а після початку збройної російської агресії, у 2014 році, пішов добровольцем до війська.

фото: Чернівецька обласна рада

У званні сержанта Юрій Петровський брав участь в антитерористичній операції на Сході до 2015 року включно. Коли повернувся до цивільного життя, то мріяв побудувати власний дім і виїхав за кордон на заробітки. Але з початком повномасштабного вторгнення одразу повернувся в Хотин, щоб знову стати на захист країни.

Боєць долучився до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, був мінометником, пізніше навідником гармат. Отримав позивний Махно. Паралельно Юрій цікавився безпілотними комплексами.

Пройшов курси по роботі з дронами у Києві, Броварах, Житомирі. Також навчався на оператора БпЛА у Німеччині. І з травня 2024 року військового перевели у взвод безпілотних авіаційних комплексів на посаду командира відділення. Він працював із великими ударними БпЛА «Вампір».

За понад два роки безперервної служби Юрій у складі свого підрозділу брав участь у боях за Лиман, Бахмут, Кремінну, Костянтинівку, Ізюм.

Юрій Петровський і Білгороді
фото: Чернівецька обласна рада

«Він казав, що пішов воювати за справжню незалежність країни. Щоб наші діти не їздили по закордонах, щоб мали гарне майбутнє без війни. Адже ворог нас щадити не буде, і якщо ми зараз не відстоїмо державу, то українці не матимуть нормального майбутнього», – розповіла виданню «Укрінформ» дружина загиблого Надія.

На початку серпня 2024 року підрозділ Махна перевели на Сумщину. Звідти вони розпочали наступальну операцію в Курській області. Під час наступу захисник отримав поранення ока, але продовжував виконувати усі завдання.

18 серпня 2024 року під час бойового завдання Юрій Петровський на автомобілі разом із побратимами підірвались на міні. Воїну було 38 років.

«Командир говорив йому не їхати, казав відправити людей на позицію. Але Юра відмовився. Сказав, що мусить сам переконатися, що позиція безпечна. Він туди поїхав і підірвався на протитанковій міні», – розповів «Суспільному» побратим бійця Володимир із позивним Мультик.

Поховали героя у рідному Хотині. У нього залишилися батьки, дружина та син.

Меморіальна дошка на честь захисника
фото: Чернівецька обласна рада

За хоробрість і самовідданість під час служби Юрій Петровський нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, відзнакою президента «За оборону України», орденом Богдана Хмельницького, медаллю «За жертовність та любов до України». Посмертно – орденом «За мужність» ІІ ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua