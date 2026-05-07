«Перемир’я немає»: Сили оборони назвали найгарячіші напрямки фронту

Ворог не погодився на жодне припинення вогню та продовжує активні бойові дії

Найбільша активність загарбників спостерігається на трьох ділянках фронту

На фронті не зафіксовано жодного перемир’я: російські окупанти продовжують наступальні операції, а Сили оборони працюють над знищенням атакуючого потенціалу ворога. Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє «Главком» з посиланням на етер телемарафону.

За словами речника, ворог не погодився на жодне припинення вогню та продовжує активні бойові дії. Наразі триває стандартна високоінтенсивна російська операція, мета якої – розширити зону контролю.

«Перемир’я у нас немає. З усією очевидністю, ворог на нього не погодився. З усією очевидністю, ворогу жодного параду не треба», – наголосив Трегубов.

Найбільша активність загарбників спостерігається на таких ділянках:

Лиманський напрямок;

Куп’янський напрямок;

близьке прикордоння з РФ.

Українські захисники перебувають у реактивній позиції та проводять оборонну операцію. ЗСУ самостійно вирішують, як реагувати на агресію, знищуючи сили противника, що наступають.

«Ми тут в реактивній позиції. Ми, у будь-якому випадку, проводимо захисну оборонну операцію, і ми можемо самі вирішувати, як реагувати на агресію ворога. Реагуємо ми на неї досить стандартно, знищуючи наступаючі його сили, знищуючи його атакувальний потенціал», – підкреслив речник.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

При цьому офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по Києву. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по столиці у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.