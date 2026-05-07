«Перемир’я немає»: Сили оборони назвали найгарячіші напрямки фронту

glavcom.ua
Ворог не погодився на жодне припинення вогню та продовжує активні бойові дії
фото: Associated Press

Найбільша активність загарбників спостерігається на трьох ділянках фронту

На фронті не зафіксовано жодного перемир’я: російські окупанти продовжують наступальні операції, а Сили оборони працюють над знищенням атакуючого потенціалу ворога. Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє «Главком» з посиланням на етер телемарафону.

За словами речника, ворог не погодився на жодне припинення вогню та продовжує активні бойові дії. Наразі триває стандартна високоінтенсивна російська операція, мета якої – розширити зону контролю.

«Перемир’я у нас немає. З усією очевидністю, ворог на нього не погодився. З усією очевидністю, ворогу жодного параду не треба», – наголосив Трегубов.

Найбільша активність загарбників спостерігається на таких ділянках:

  • Лиманський напрямок;
  • Куп’янський напрямок;
  • близьке прикордоння з РФ.

Українські захисники перебувають у реактивній позиції та проводять оборонну операцію. ЗСУ самостійно вирішують, як реагувати на агресію, знищуючи сили противника, що наступають.

«Ми тут в реактивній позиції. Ми, у будь-якому випадку, проводимо захисну оборонну операцію, і ми можемо самі вирішувати, як реагувати на агресію ворога. Реагуємо ми на неї досить стандартно, знищуючи наступаючі його сили, знищуючи його атакувальний потенціал», – підкреслив речник.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

При цьому  офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по Києву. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по столиці у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

