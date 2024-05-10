Голова «Укренерго» пояснив, як працює порядок відключення електроенергії

Обстріли росіян спричинили дефіцит генерації у ранкові і вечірні години

«Укренерго» поки що застосовує графіки обмеження постачання електроенергії лише для промисловості та бізнесу, а не для населення. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, під час брифінгу.

Він зазначив, що у 2024 році масштаб російських атак вже перевершив масштаб в сезоні 2022-2023 років, особливо це стосується дронів-камікадзе, яких побільшало в рази, масштаб пошкоджень також співставний.

«Якщо говорити про генерацію, про електростанції, навіть перевершив масштаб минулорічних уражень», - уточнив Кудрицький.

Обстріли спричинили у системі дефіцит генерації у ранкові і вечірні години. Тому, за словами очільника «Укренерго», компанія змушена застосовувати графіки обмежень для промисловості та бізнесу.

Кудрицький повідомив, що зараз Україна сильно залежить від імпорту та аварійної допомоги з інших країн. Через те, що вночі імпорту майже немає, виникає дефіцит і в нічні години.

«Виникає дуже багато питань, чому не обмежують населення, а обмежують тільки бізнес. Є певний порядок застосування обмежень, і він визначає і черговість, і формат таких обмежень», - пояснив голова «Укренерго».

Нагадаємо, «Укренерго» заявило про появу в соцмережах фейкового повідомлення з нібито графіком відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укренерго» наголошує, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго або у особистому кабінеті споживача.

Як повідомлялося, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.

З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень – дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.