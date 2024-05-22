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Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Для заміни авіапарку Повітряних сил України необхідно щонайменше 150 літаків різних типів
фото ілюстративне

Україна потребує сучасні літаки в тому числі для того, щоби відлякувати російську авіацію

Повітряні сили України потребують щонайменше 150 літаків різних типів для заміни нинішнього авіапарку. Про це заявив речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу «Прямий».

«Включаючи і транспортну авіацію, яка могла б виконувати різні завдання. Це в тому числі патрулювання українського неба. Літаки, які б могли вражати малорозмірні цілі, застосовуватися як системи протиповітряної оборони. І в тому числі як стримуючий фактор: відлякувати російську авіацію, яка зараз тероризує прикордонні, прифронтові території та наносить удари КАБами», – сказав Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, навіть один-два сучасні винищувачі будуть серйозним посиленням авіапарку, який наразі є у військової авіації України. Водночас, підкреслив він, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Нагадаємо, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.

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Теги: літак Україна винищувач Повітряні сили ЗСУ

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