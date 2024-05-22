Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку

Україна потребує сучасні літаки в тому числі для того, щоби відлякувати російську авіацію

Повітряні сили України потребують щонайменше 150 літаків різних типів для заміни нинішнього авіапарку. Про це заявив речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телеканалу «Прямий».

«Включаючи і транспортну авіацію, яка могла б виконувати різні завдання. Це в тому числі патрулювання українського неба. Літаки, які б могли вражати малорозмірні цілі, застосовуватися як системи протиповітряної оборони. І в тому числі як стримуючий фактор: відлякувати російську авіацію, яка зараз тероризує прикордонні, прифронтові території та наносить удари КАБами», – сказав Євлаш.

За словами речника Повітряних сил, навіть один-два сучасні винищувачі будуть серйозним посиленням авіапарку, який наразі є у військової авіації України. Водночас, підкреслив він, Україна прагне до повного переозброєння авіапарку, але наскільки швидко це відбудеться, залежатиме від міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

До слова, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Нагадаємо, українські пілоти у двох країнах перебувають на завершальному етапі навчання на винищувачах F-16. Пілоти почнуть експлуатувати літаки в українському небі, щойно вони будуть доставлені.