Пішов захищати Україну з першого дня війни. Згадаймо Івана Данського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Івану Данському назавжди залишилося 29
колаж: glavcom.ua

Іван Данський з першого класу жив у Росії, проте завжди щиро любив Україну й мріяв повернутися назад

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Данського.

Загинув Іван Данський 9 січня 2023 року під час бойового завдання біля населеного пункту Майорськ Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Іван Миколайович Данський 20 червня 1993 року Нових Бросківцях Сторожинецької територіальної громади. Коли він був дитиною, батьки переїхали до Росії – у Нижньовартовськ, що в Західному Сибіру. Згодом забрали до себе і сина. Іван з першого класу жив у Росії, проте завжди щиро любив Україну, розмовляв українською, навіть там, на чужині. Щоліта він приїжджав до свого села Бросківці в Чернівецькій області й мріяв повернутися туди назавжди. Іван Данський мріяв показати, що можна розвиватися та заробляти кошти на своїй рідній землі, не шукаючи кращої долі за кордоном. 

Після закінчення школи Іван Данський вирішив навчатися на біотехнолога у Києві. Там і зустрів свою дружину Тетяну. Навесні 2019 року молода сім’я остаточно переїхала до рідного села чоловіка та відкрила власну справу – сироварню.

Іван щиро любив природу, риболовлю. Він був різноплановою особистістю, але найбільшою цінністю для нього завжди була сім’я. Він мріяв дати своїм синам гідне виховання та навчання – міцний фундамент для життя.

Іван вирішив повернути українське громадянство. Документи отримав 23 січня, а 24 лютого почалася повномасштабна війна. Він пішов захищати Україну буквально першого дня – записався до Сторожинецького батальйону територіальної оборони.

Іван Данський служив у роті вогневої підтримки 94-го батальйону 107-ї бригади ТрО
фото: Чернівецька міська рада

«Хочу, щоб мої діти жили в Україні без війни», – сказав тоді рідним. Служив у роті вогневої підтримки 94-го батальйону 107-ї бригади ТрО.

Загинув Іван Данський 9 січня 2023 року під час бойового завдання біля населеного пункту Майорськ Донецької області. Він до останнього подиху тримав позиції, прикриваючи своїх товаришів, та сили були нерівними, окупанти значно переважали.

Івану Данському назавжди залишилося 29.

Поховали захисника у Чернівцях. У нього залишилися дружина Тетяна, сини Любомир та Орест.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

