Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись

Президент України: «Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі – ми готові зустрічатись»

Зустріч із Путіним наразі залишається складною, але Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

За словами Зеленського, президент країни-агресорки робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною. «Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна. Чи він хоче просто плюнути нам і сказати – «Хто ви? Я без вас буду вирішувати», – зазначив президент.

Водночас Зеленський підкреслив готовність України до будь-якого формату переговорів. «Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто якщо це “shuttle diplomacy”, коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, – хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі – ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже – який формат», – додав він.

«Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас», – підкреслив Зеленський. За його словами, сигнали, які отримав президент США Дональд Трамп, були передані Путіну, але відповіді Кремля містили лише «чисту брехню».

«Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно», – зазначив український лідер.

Він додав, що для США важливо досягти політичного успіху, і якщо це станеться, Україна зможе швидко ухвалювати рішення щодо відновлення держави: «Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський озвучив червону лінію на переговорах із Росією. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але жодних поступок щодо територій не буде.