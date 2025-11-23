Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука

Іван Хаврук став на захист України у січні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Хаврука.

34-річний солдат Іван Хаврук помер 11 листопада 2025 року у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Іван Хаврук народився 19 травня 1991 року у Рівному. Навчався у місцевих 12-й та 11-й школах. З шести до 19 років хлопець постійно займався плаванням, неодноразово ставав переможцем всеукраїнських змагань та їздив на міжнародні турніри, згодом став майстром спорту з плавання. Вищу освіту здобував за спеціальністю «Фізична культура і спорт» у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Чоловік працював на місцевому заводі металовиробів, пізніше – у дорожній службі. Іван не служив в армії, до лав ЗСУ його мобілізували у січні 2025 року.

Іван Хаврук пішов захищати Україну у січні 2025 року фото: Рівненська міська рада

Рідні та друзі запам’ятали Івана добрим та чуйним, він дуже любив дітей. «За останні місяці він звик до перебування у війську, тепло відгукувався про командування та побратимів. Казав, що їх забезпечують усім необхідним», – розповіла мама захисника.

34-річний солдат Іван Хаврук помер 11 листопада 2025 року у Дніпропетровській області.

Поховали Івана Хаврука 19 листопада 2025 року на кладовищі «Нове» у Рівному.

Траурний портрет захисника фото: Рівненська міська рада

Прощання з Іваном Хавруком фото: Рівненська міська рада

З найрідніших у чоловіка залишилися мати та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.