Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
Івану Хавруку назавжди 34 роки
колаж: glavcom.ua

Іван Хаврук став на захист України у січні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Хаврука.

34-річний солдат Іван Хаврук помер 11 листопада 2025 року у Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.   

Іван Хаврук народився 19 травня 1991 року у Рівному. Навчався у місцевих 12-й та 11-й школах. З шести до 19 років хлопець постійно займався плаванням, неодноразово ставав переможцем всеукраїнських змагань та їздив на міжнародні турніри, згодом став майстром спорту з плавання. Вищу освіту здобував за спеціальністю «Фізична культура і спорт» у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Чоловік працював на місцевому заводі металовиробів, пізніше – у дорожній службі. Іван не служив в армії, до лав ЗСУ його мобілізували у січні 2025 року.

Іван Хаврук пішов захищати Україну у січні 2025 року
Іван Хаврук пішов захищати Україну у січні 2025 року
фото: Рівненська міська рада

Рідні та друзі запам’ятали Івана добрим та чуйним, він дуже любив дітей. «За останні місяці він звик до перебування у війську, тепло відгукувався про командування та побратимів. Казав, що їх забезпечують усім необхідним», – розповіла мама захисника.

34-річний солдат Іван Хаврук помер 11 листопада 2025 року у Дніпропетровській області.

Поховали Івана Хаврука 19 листопада 2025 року на кладовищі «Нове» у Рівному.

Траурний портрет захисника
Траурний портрет захисника
фото: Рівненська міська рада
Прощання з Іваном Хавруком
Прощання з Іваном Хавруком
фото: Рівненська міська рада

З найрідніших у чоловіка залишилися мати та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
