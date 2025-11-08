Став на захист України у 2023 році. Згадаймо Івана Самотія

Воїн боронив Україну на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Донецькому напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Самотія.

Життя захисника України Івана Самотія обірвалося 16 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Іван Самотій народився 7 липня 1977 року у селищі Брюховичі Львівської громади. Навчався у середній загальноосвітній школі № 41 м. Львова. Згодом здобув професію столяра у Львівському професійному коледжі сфери обслуговування та поліграфії.

Працював вантажником у товаристві з обмеженою відповідальністю «Каргілл енімал нутрішн».

Зі слів рідних, Іван любив природу й ліс, захоплювався полюванням, риболовлею та готуванням. Вирізнявся життєрадісністю, доброзичливістю й щедрістю, мав позитивний характер та завжди приходив на допомогу іншим.

У 2023 році Іван Самотій став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та Донецькому напрямках у складі військової частини А7092 Збройних Сил України.

Нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Поховали Івана Самотія на місцевому кладовищі у Брюховичах. У захисника залишилися мати, дружина та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.