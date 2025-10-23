Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину

Трамп: Я завжди відчував, що він хотів усе цілком (Україну – «Главком»), а не частину

Дональд Трамп наголосив, що США не хочуть, щоб російський диктатор Путін «отримав усе цілком»

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів щодо війни в Україні та прагне домовленостей, повідомляє «Главком».

«Думаю, Путін готовий до переговорів, думаю, він готовий укласти угоду», – сказав Трамп.

Він зазначив, що раніше вважав російського лідера налаштованим лише на досягнення повного контролю, але зараз ситуація змінилася.

«Я завжди відчував, що він хотів усе цілком, а не частину. Але тепер, думаю, він став більше готовим до переговорів і до укладання угоди. Подивимося. Ми не хочемо, щоб він отримав усе цілком», – наголосив президент США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

Він також висловив сподівання, що Путін і Зеленський «стануть розумнішими» та зможуть знайти шлях до діалогу.

Президент США наголосив, що особиста ворожість між лідерами України та Росії ускладнює будь-які спроби мирного врегулювання.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини.

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.