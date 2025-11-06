Росіяни окупували село Павлівка на Запоріжжі – DeepState
Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Павлівки наразі немає
Російська окупаційна армія захопила Павлівку, а також просунувся поблизу шести населених пунктів. Як інформує «Главком», про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
«Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці», – йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Павлівки наразі немає.
Нагадаємо, 13 жовтня російські окупаційні війська захопили населений пункт Тернове, розташований у Дніпропетровській області.
До слова, в Україні триває 1352-й день повномасштабної війни
Коментарі — 0