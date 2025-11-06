Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували село Павлівка на Запоріжжі – DeepState

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Росіяни окупували село Павлівка на Запоріжжі – DeepState
Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Павлівки наразі немає

Російська окупаційна армія захопила Павлівку, а також просунувся поблизу шести населених пунктів. Як інформує «Главком», про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці», – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Павлівки наразі немає.

Нагадаємо, 13 жовтня російські окупаційні війська захопили населений пункт Тернове, розташований у Дніпропетровській області. 

До слова, в Україні триває 1352-й день повномасштабної війни 

