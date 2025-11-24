Приєдналася до війська, щоб рятувати життя. Згадаймо бойову медикиню Ярину Мруць
У березні 2023 року мобілізувалася у 24 бригаду
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярину Мруць.
22 листопада 2025 року загинула бойова медикиня, командир медпункту 210 окремого штурмового полку, лейтенант Ярина (Афіна) Мруць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Яворівську міську раду.
Ярина народилася 5 травня 1999 року у селі Нагачів, де й дотепер проживає її велика родина. У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла у другий клас, здала ЗНО на найвищі бали, а в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова.
Восени 2022 року на війні загинув близький друг Ярини, і дівчина, тоді ще лікар-інтерн швидкої допомоги, вирішила приєднатися до війська аби рятувати життя. У березні 2023 року мобілізувалася у 24 бригаду.
Карʼєра Ярини почалася з санітарного інструктора, а цього року молода 26-річна дівчина отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.
Ярину з позивним Афіна дуже поважали побратими та посестри за її талант, наполегливість, старанну роботу та чуйне серце, яке не скамʼяніло навіть в умовах щоденних втрат.
Після перемоги дівчина мріяла просто відпочити в колі найближчих, але 22 листопада 2025 року Ярина Мруць загинула.
У Ярини залишилися батьки, брати, бабуся та наречений.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
