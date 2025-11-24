Приєдналася до війська, щоб рятувати життя. Згадаймо бойову медикиню Ярину Мруць

Після загибелі близького друга у 2022 році Ярина, яка тоді працювала лікарем-інтерном швидкої допомоги, прийняла рішення долучитися до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярину Мруць.

22 листопада 2025 року загинула бойова медикиня, командир медпункту 210 окремого штурмового полку, лейтенант Ярина (Афіна) Мруць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Яворівську міську раду.

Ярина народилася 5 травня 1999 року у селі Нагачів, де й дотепер проживає її велика родина. У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла у другий клас, здала ЗНО на найвищі бали, а в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова.

Ярина Мруць в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова фото: Ярина Мруць/Facebook

«Дивно, що іноді очі говорять більше, ніж слова. Ні, вони завжди говорять більше. У них є своя душа, окрема від слів. Вони завжди кажуть глибше, сильніше, чуттєвіше», – написала Ярина під уим фото у мережі фото: Ярина Мруць/Facebook

У березні 2023 року мобілізувалася у 24 бригаду фото: Ярина Мруць/Facebook

Восени 2022 року на війні загинув близький друг Ярини, і дівчина, тоді ще лікар-інтерн швидкої допомоги, вирішила приєднатися до війська аби рятувати життя. У березні 2023 року мобілізувалася у 24 бригаду.

Афіна з побратимами 8 березня 2025 року фото: Ярина Мруць/Facebook

Карʼєра Ярини почалася з санітарного інструктора, а цього року молода 26-річна дівчина отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

Ярина Мруць з котиком фото: Ярина Мруць/Facebook

Ярину з позивним Афіна дуже поважали побратими та посестри за її талант, наполегливість, старанну роботу та чуйне серце, яке не скамʼяніло навіть в умовах щоденних втрат.

Після перемоги дівчина мріяла просто відпочити в колі найближчих, але 22 листопада 2025 року Ярина Мруць загинула.

У цьому році 26-річна Ярина Мруць отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку фото: Яворівська міська рада

У Ярини залишилися батьки, брати, бабуся та наречений.

Після перемоги Ярина Мруць мріяла про відпочинок... фото: Ярина Мруць/Facebook

